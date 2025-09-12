În loc să se predea, Tyler Robinson – presupusul asasin al lui Charlie Kirk – ar fi amenințat cu SINUCIDEREA după ce tatăl său l-a confruntat

Tyler Robinson, acuzat de asasinarea lui Charlie Kirk, a amenințat că se va sinucide – în loc să se predea autorităților – după ce tatăl său l-a confruntat cu privire la crima comisă, potrivit unor surse din cadrul forțelor de ordine.

Bărbatul și-a recunoscut fiul, în vârstă de 22 de ani, din fotografiile presupusului trăgător, care au fost publicate joi de către autorități, determinându-l să-și confrunte fiul când s-a întors acasă.

În acel moment, tânărul a amenințat că se va sinucide în loc să se predea autorităților.

Robinson „a mărturisit oribilul atac armat când tatăl său l-a întrebat dacă a apăsat pe trăgaci – dar inițial a refuzat să se predea forțelor de ordine”, potrivit unor surse citate de nypost.com, care precizează că acesta era „plin de ură” în zilele dinaintea atacului armat.

El i-a spus tatălui său că ar prefera să se sinucidă, ceea ce l-a determinat pe părinte să-și convingă fiul să vorbească cu ministrul Tineretului, care se întâmplă să fie și ofițer de aplicare a legii la nivel local, statal sau federal, care a primit o delegație specială din partea șerifilor din SUA. Aceasta îi permite să aibă autoritatea de a colabora la nivel inter-agenții și a opera arestări de suspecți, în special cei periculoși.

Astfel, ministrul a sunat apoi un adjunct din cadrul agenției federale, iar FBI l-a arestat pe Robinson, au declarat sursele.

Robinson a fost arestat sub acuzația de crimă agravată și se crede că a acționat singur.

FOTO – Profimedia