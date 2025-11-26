Prima pagină » Actualitate » În 29 mai, 2020, bărbatul din imagine a fost dat dispărut. Zilele trecute, a reapărut, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Unde dispăruse, de fapt

Rene Pârșan
26 nov. 2025, 14:30, Actualitate
Un britanic care a dispărut acum cinci ani a apărut în viață și nevătămat săptămâna aceasta. Ismail Ali a fost văzut ultima dată pe 29 mai 2020, ieșind de la serviciu de la magazinul alimentar Gulam de pe Cumberland Road din Bradford, și nu a mai fost văzut de atunci. Ali a fost văzut ultima purtând un top cu glugă roșie, pantaloni negri și încălțăminte închisă la culoare, dispariția sa fiind, de asemenea, menționată în mai multe apeluri pe parcursul a cinci ani.

Dar bărbatul ar fi apărut la o secție de poliție din orașul West Yorkshire, la cinci ani și jumătate după ce a dispărut.

Se credea că Poliția din West Yorkshire rezolvase cazul persoanelor dispărute la începutul acestei săptămâni, când autoritățile au arestat cinci persoane sub suspiciunea de presupusă crimă a bărbatului. Rapoartele arată că mai multe locuințe de pe Beckside Road și Cumberland Road au fost percheziționate de autorități.

Drept urmare, trei femei, în vârstă de 47, 54 și 55 de ani, precum și doi bărbați, în vârstă de 27 și 51 de ani, au fost reținuți luni, 17 noiembrie.

Ali, bine merci

Poliția din West Yorkshire a declarat că Ali s-a prezentat la o secție de poliție miercuri, spunând că este „în siguranță și bine”, în ciuda faptului că mulți credeau că este mort.

Vorbind după arestările de luni, inspectorul detectiv Tom Hilyer a declarat: „După anchete ample, bănuim acum că Ismail Ali nu mai este în viață și bănuim că ar fi putut fi ucis.”

Dar doar două zile mai târziu, Ali a apărut la secția de poliție, uimindu-i pe ofițeri și pe publicul britanic deopotrivă.

Acum, Poliția din West Yorkshire lucrează pentru a înțelege circumstanțele dispariției sale, deoarece familia sa a fost ulterior anunțată că a fost găsit în siguranță și bine, fiind „protejat în timp ce se efectuează verificările necesare”.

O declarație a departamentului de poliție a adăugat: „În urma arestărilor de luni, au fost efectuate percheziții domiciliare la trei proprietăți și a fost confiscată o sumă mare de bani.”

„Mai multe dintre persoanele arestate rămân eliberate pe cauțiune pentru infracțiuni de spălare de bani. Anchetele vor continua o perioadă de timp cu privire la infracțiunile de spălare de bani.”

