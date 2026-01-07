Prima pagină » Actualitate » În Olanda, o nuntă este anulată din cauza unui discurs… generat de ChatGPT

În Olanda, o nuntă este anulată din cauza unui discurs… generat de ChatGPT

07 ian. 2026, 16:20, Actualitate
În Olanda, o nuntă este anulată din cauza unui discurs... generat de ChatGPT
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

În Olanda, o nuntă este anulată din cauza unui discurs generat de ChatGPT. Instanțele olandeze au invalidat căsătoria în cauză, hotărând că un discurs scris cu ajutorul inteligenței artificiale nu îndeplinea cerințele Codului Civil, scrie Le figaro.

În Olanda, ChatGPT a stricat o ceremonie de nuntă. Astfel, o instanță olandeză a anulat o căsătorie, hotărând că inteligența artificială nu își are locul într-un discurs de nuntă, care trebuie respecte Codul Civil. În aprilie 2025, în Zwolle, în nordul țării, un cuplu a rugat o cunoștință le oficieze nunta în calitate de ofițer de stare civilă de o zi.

Asta este permis în anumite condiții în Olanda, cu condiția fie prezent un ofițer de stare civilă real din municipalitate. Întrucât cuplul dorea o ceremonie relaxată, această cunoștință a scris un discurs folosind ChatGPT, potrivit hotărârii emise marți de instanța din Zwolle.

Promiți fii alături de X astăzi, mâine și pentru totdeauna?”, a fost întrebat bărbatul în timpul ceremoniei. Să râdeți împreună, creșteți împreună și vă iubiți indiferent de situație?” Să continuați vă sprijiniți unul pe celălalt, vă tachinați, vă țineți unul pe celălalt, chiar și în momentele grele?”, a fost întrebată femeia. Apoi, cuplul a fost declarat „nu doar soț și soție, ci în primul rând o echipă, un cuplu nebun, dragostea unul pentru celălalt și casa celuilalt!”

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Dar instanța a decis deci ceremonia de căsătorie nu a fost conformă cu legea.

Discursul menționat anterior demonstrează bărbatul și femeia nu au făcut declarația cerută de articolul 1:67, alineatul 1, din Codul Civil olandez”, se arată în hotărâre. Acest articol prevede că viitorii soți declară vor îndeplini toate obligațiile legale legate de căsătorie.

În consecință, căsătoria dintre bărbat și femeie nu a fost recunoscută legal. Aceasta înseamnă certificatul de căsătorie a fost înregistrat greșit la registrul civil”, se arată în hotărâre. Conform spuselor cuplului, eroarea a fost independentă de voința lor, iar ofițerul de stare civilă prezent nu a reușit le-o semnaleze în timpul ceremoniei.

Argumentând că pierderea datei nunții lor a avut un impact emoțional semnificativ, cuplul a cerut instanței le permită păstreze data inițială a nunții sau o recunoască oficial ca atare. Instanța înțelege importanța datei nunții de pe certificatul de căsătorie pentru soț și soție, dar nu poate ignora legea”, a decis ferm instanța.

Autorul recomandă:

Cât este darul de NUNTĂ în București și în alte zone ale țării, în 2025. Câte evenimente se organizează, anual, în România

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Un vlogger american, surprins de mâncarea românească, într-un restaurant din New York: „Cine a ascuns mâncarea românească de mine?”
17:33
Un vlogger american, surprins de mâncarea românească, într-un restaurant din New York: „Cine a ascuns mâncarea românească de mine?”
ACTUALITATE Reacția unei pensionare după ce a aflat că are de plată 700 de lei impozit la casă: „Arză-v-ar focul să vă ardă”
16:52
Reacția unei pensionare după ce a aflat că are de plată 700 de lei impozit la casă: „Arză-v-ar focul să vă ardă”
UTILE Tarife pentru parcarea de reședință în București 2026. Cu cât plătesc mai mult bucureștenii față de anul trecut
16:43
Tarife pentru parcarea de reședință în București 2026. Cu cât plătesc mai mult bucureștenii față de anul trecut
CONTROVERSĂ UE în pericol de colaps din cauza finanțării Ucrainei? „Planul ascuns” al Bruxelles-ului ar putea afecta toate țările membre
16:15
UE în pericol de colaps din cauza finanțării Ucrainei? „Planul ascuns” al Bruxelles-ului ar putea afecta toate țările membre
ACTUALITATE O confuzie teribilă. Doi părinți din Anglia au aflat că fiul lor „mort în accident” trăiește chiar în momentul în care îi pregăteau funeraliile
16:04
O confuzie teribilă. Doi părinți din Anglia au aflat că fiul lor „mort în accident” trăiește chiar în momentul în care îi pregăteau funeraliile
Mediafax
Nicușor Dan, blocat de ninsoare în Franța! Amintiri din copilărie cu președintele României
Digi24
Protestatarii iranieni au preluat controlul în două orașe și fac apel la Trump
Cancan.ro
Un stomatolog și soția lui au fost găsiți morți în casă. Tragedia care a zguduit o comunitate întreagă
Prosport.ro
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat mai tânăr cu 20 de ani
Adevarul
„Consultă cu branula în mână pacienți mai sănătoși ca ei”. Reforma gărzilor medicale, un subiect exploziv
Mediafax
Divorțul anului! Nicole Kidman se separă de Keith Urban: „Dificultăți conjugale și diferențe ireconciliabile”
Click
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
Digi24
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane
Cancan.ro
S-a aflat motivul pentru care stomatologul de 35 de ani din Călărași și-a luat viața. Ce s-a întâmplat cu el de Revelion 2026
Ce se întâmplă doctore
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Aglomerat pe DN1 la revenirea din vacanță. Poliția recomandă rute alternative spre București
Descopera.ro
Care e mai sănătos: ceaiul sau cafeaua?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
Un studiu a descoperit cel mai frumos mod prin care să-ți menții creierul tânăr
LIVE 🚨 Tensiuni la cote maxime în Iran. Pe străzi au loc ciocniri majore cu protestatarii, regimul de la Teheran scoate blindatele în stradă
17:19
🚨 Tensiuni la cote maxime în Iran. Pe străzi au loc ciocniri majore cu protestatarii, regimul de la Teheran scoate blindatele în stradă
ULTIMA ORĂ Într-un mesaj de ultimă oră, Trump spune că se consideră „o națiune”: „Singura națiune de care China și Rusia se tem este DJTrump”. Ce mesaj transmite NATO
17:16
Într-un mesaj de ultimă oră, Trump spune că se consideră „o națiune”: „Singura națiune de care China și Rusia se tem este DJTrump”. Ce mesaj transmite NATO
ACUM Noi probleme petru Nicolas Maduro: guvernatorul Floridei anunță că vrea să-l pună sub acuzare pe liderul Venezuelei, într-un proces separat
17:12
Noi probleme petru Nicolas Maduro: guvernatorul Floridei anunță că vrea să-l pună sub acuzare pe liderul Venezuelei, într-un proces separat
TAXE Scandal pe taxe și impozite la Sectorul 2. Primăria a calculat greșit dările și oamenii nu știu cât trebuie să plătească. Cum se justifică instituția
15:53
Scandal pe taxe și impozite la Sectorul 2. Primăria a calculat greșit dările și oamenii nu știu cât trebuie să plătească. Cum se justifică instituția
INEDIT Cum este viața la -30 de grade Celsius fără centrală termică. Metodele ingenioase ale unui oraș din China pentru iernile viitorului
15:43
Cum este viața la -30 de grade Celsius fără centrală termică. Metodele ingenioase ale unui oraș din China pentru iernile viitorului
FLASH NEWS Nicușor Dan vrea să înființeze la Cotroceni un departament împotriva dezinformării și fake news – SURSE
15:32
Nicușor Dan vrea să înființeze la Cotroceni un departament împotriva dezinformării și fake news – SURSE

Cele mai noi

Trimite acest link pe