În Olanda, o nuntă este anulată din cauza unui discurs generat de ChatGPT. Instanțele olandeze au invalidat căsătoria în cauză, hotărând că un discurs scris cu ajutorul inteligenței artificiale nu îndeplinea cerințele Codului Civil, scrie Le figaro.

În Olanda, ChatGPT a stricat o ceremonie de nuntă. Astfel, o instanță olandeză a anulat o căsătorie, hotărând că inteligența artificială nu își are locul într-un discurs de nuntă, care trebuie să respecte Codul Civil. În aprilie 2025, în Zwolle, în nordul țării, un cuplu a rugat o cunoștință să le oficieze nunta în calitate de ofițer de stare civilă de o zi.

Asta este permis în anumite condiții în Olanda, cu condiția să fie prezent un ofițer de stare civilă real din municipalitate. Întrucât cuplul dorea o ceremonie relaxată, această cunoștință a scris un discurs folosind ChatGPT, potrivit hotărârii emise marți de instanța din Zwolle.

„Promiți să fii alături de X astăzi, mâine și pentru totdeauna?”, a fost întrebat bărbatul în timpul ceremoniei. „Să râdeți împreună, să creșteți împreună și să vă iubiți indiferent de situație?” „Să continuați să vă sprijiniți unul pe celălalt, să vă tachinați, să vă țineți unul pe celălalt, chiar și în momentele grele?”, a fost întrebată femeia. Apoi, cuplul a fost declarat „nu doar soț și soție, ci în primul rând o echipă, un cuplu nebun, dragostea unul pentru celălalt și casa celuilalt!”

Dar instanța a decis deci că ceremonia de căsătorie nu a fost conformă cu legea.

„Discursul menționat anterior demonstrează că bărbatul și femeia nu au făcut declarația cerută de articolul 1:67, alineatul 1, din Codul Civil olandez”, se arată în hotărâre. Acest articol prevede că viitorii soți declară că vor îndeplini toate obligațiile legale legate de căsătorie. „În consecință, căsătoria dintre bărbat și femeie nu a fost recunoscută legal. Aceasta înseamnă că certificatul de căsătorie a fost înregistrat greșit la registrul civil”, se arată în hotărâre. Conform spuselor cuplului, eroarea a fost independentă de voința lor, iar ofițerul de stare civilă prezent nu a reușit să le-o semnaleze în timpul ceremoniei.

Argumentând că pierderea datei nunții lor a avut un impact emoțional semnificativ, cuplul a cerut instanței să le permită să păstreze data inițială a nunții sau să o recunoască oficial ca atare. „Instanța înțelege importanța datei nunții de pe certificatul de căsătorie pentru soț și soție, dar nu poate ignora legea”, a decis ferm instanța.

Autorul recomandă:

Cât este darul de NUNTĂ în București și în alte zone ale țării, în 2025. Câte evenimente se organizează, anual, în România