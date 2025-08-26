Prima pagină » Actualitate » În parcurile Capitalei există 1.600 de arbori PERICULOȘI, care stau să cadă peste trecători. Oamenii evită deja zonele cu probleme

În parcurile Capitalei există 1.600 de arbori PERICULOȘI, care stau să cadă peste trecători. Oamenii evită deja zonele cu probleme

26 aug. 2025, 23:18, Actualitate
În parcurile Capitalei există 1.600 de arbori PERICULOȘI, care stau să cadă peste trecători. Oamenii evită deja zonele cu probleme
FOTO - Captură video

1.600 de copaci din parcurile Capitalei stau să cadă peste trecători. Arborii ar fi trebuit tăiaţi încă de anul trecut, dar birocraţia şi lipsa de personal au împiedicat lucrările. Acum, primăria plăteşte un sfert de milion de lei unei firme care să scrie documentaţia necesară. Între timp, oamenii încep să ocolească zonele cu probleme.

Bucureştenii au început să evite alei întregi din parcul Herăstrău, de teama arborilor care ameninţă să cadă peste ei, iar zonele cu probleme se măresc mereu, notează Observator TV.

Doar în zona parcului Herăstrău, 1.100 de copaci sunt complet uscaţi şi trebuie să fie tăiaţi.

„Copaci maturi, care cântăresc de la sute pana la tone, masa lemnoasă. Avem o problemă cu toaletarea arborilor din Bucureşti. Toaletăm arborii necontrolat şi amator, angajăm nişte drujbari să tundă nişte arbori şi nu toaletează corespunzător”, susţine Andrei Coşuleanu, fondator Act for Tomorrow.

Încă aproximativ 500 de pomi sunt în parcurile Carol şi Cişmigiu. Marile parcuri ale Bucureştiului sunt îngrijite de o instituţie din subordinea Primăriei Capitalei, care are nevoie de avizul Ministerului Culturii ca să facă defrişări, pentru că parcurile fac parte din patrimoniu.

Pentru a stabili dacă un arbore este sau nu sănătos e nevoie de o analiză amplă. Pe lângă cea vizuală, copacul poate fi scanat cu ajutorul unui tomograf special. În acest fel, se poate afla ce vârstă are copacul şi dacă la interior este uscat sau putrezit. Următorul pas este să fie propus pentru tăiere dacă sunt descoperite probleme.

„Problema este că administraţia parcurilor nu are experţi pentru acest dosar stufos. În lipsa lor, plăteşte aproape 250.000 de lei unei firme care pregăteşte documentaţia. Complexitatea procedurilor birocratice îngreunează considerabil demararea efectivă a lucrărilor. Instituţia noastră nu dispune de personal de specialitate format din experţi şi verificatori tehnici atestaţi de Ministerul Culturii şi are în derulare un contract de prestări servicii pentru obţinerea avizelor pentru defrişarea arborilor”, se arată într-un comunicat transmis de Administraţia Lacuri Parcuri şi Agrement Bucureşti.

În lipsa defrişărilor, angajaţii primăriei strâng doar crengile care cad singure din copacii uscaţi.

FOTO – Captură video: Observator TV/Antena 1

Citește și

ACTUALITATE Adrian Severin: „Parlamentul EUROPEAN nu servește interesele cetățenilor”
23:39
Adrian Severin: „Parlamentul EUROPEAN nu servește interesele cetățenilor”
VIDEO CRIZĂ pe piața muncii din România: Țara noastră depășește media UE în privința dificultății de a găsi angajați calificați. Care sunt cauzele
23:03
CRIZĂ pe piața muncii din România: Țara noastră depășește media UE în privința dificultății de a găsi angajați calificați. Care sunt cauzele
MEDIU Averea noului șef interimar al Romsilva. Jean Vișan deține șapte imobile și 11 conturi bancare
23:00
Averea noului șef interimar al Romsilva. Jean Vișan deține șapte imobile și 11 conturi bancare
UPDATE INCENDIU puternic la Complexul Comercial Dragonul Roșu. O hală de depozitare s-a prăbușit parțial, iar autoritățile au emis mesaj RO-ALERT
22:30
INCENDIU puternic la Complexul Comercial Dragonul Roșu. O hală de depozitare s-a prăbușit parțial, iar autoritățile au emis mesaj RO-ALERT
VIDEO Organizatorii unui festival din Galați au anunțat polițiștii de la IMIGRĂRI după ce s-au trezit pe scenă cu doar 3 artiști din Congo, în loc de 13
21:46
Organizatorii unui festival din Galați au anunțat polițiștii de la IMIGRĂRI după ce s-au trezit pe scenă cu doar 3 artiști din Congo, în loc de 13
VIDEO NOUTĂȚI la emiterea pașapoartelor, după data de 15 septembrie 2025. Ce vor conține aceste acte de identitate
20:32
NOUTĂȚI la emiterea pașapoartelor, după data de 15 septembrie 2025. Ce vor conține aceste acte de identitate
Mediafax
Episod neobișnuit în lumea sportului: jucători străini de baschet, confundați în aeroportul Otopeni
Digi24
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina
Cancan.ro
Felix Baumgartner a fost, de fapt, ucis? Răsturnare de situație, după ultima descoperire a anchetatorilor
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Adevarul
Soțiile, amantele și rudele șefilor de la Kremlin vor avea de suferit. Uniunea Europeană le pregătește o lovitură dureroasă
Mediafax
Ministrul Apărării, anunț privind recrutarea în armată. Rezerviștii MApN, chemați la o zi de pregătire
Click
Cât a plătit Dan Negru în Istanbul pe o porție de Budinca lui Noe: „Gust de colivă și cam scump!” Cum se prepară cel mai vechi desert din lume?
Wowbiz
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Antena 3
Un bărbat care a cumpărat o geacă din piele dintr-un second hand a aflat acasă că, de fapt, a pus mâna pe o comoară
Digi24
Un român și-a uitat soția într-o parcare din Germania. Singurul care i-a constatat lipsa a fost copilul. Cum a reacționat femeia
Cancan.ro
Gafa anului la Insula Iubirii 2025 de la Antena 1! Detaliul rușinos observat sub fustița Mariei Avram
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Acum e unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori din România! În trecut a avut o altă meserie
observatornews.ro
Magistraţii blochează Justiţia din cauza reformei pensiilor. "Se ajunge la peste 42 de ani de muncă zilnică"
StirileKanalD
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
KanalD
Cine sunt cei patru români care și-au pierdut viața într-un accident rutier, în Germania! Familia cere ajutorul pentru repatrierea trupurilor neînsuflețite
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Alimentare cu combustibil greșit: Este dauna acoperită de asigurarea RCA sau CASCO?
Descopera.ro
Astronomii au urmărit o EXPLOZIE COSMICĂ masivă de acum 12 miliarde de ani
Capital.ro
Se vor schimba banii. Când renunță România definitiv la leu: Adoptarea euro are un avantaj foarte mare
Evz.ro
Cum a salvat-o Reghecampf pe Anamaria Prodan de la închisoare. Zeci de mii de euro a plătit pentru ea
A1
Maria Avram, dărâmată după Bonfire-ul cu Oana Monea. Concurenta a sărit imediat în brațele ispitei: „Nu rămâne Oana cu el”
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
Teroare la un resort de 4 stele! Peste 100 de turiști, printre care un bebeluș de 15 luni și o femeie însărcinată, loviți de o toxiinfecție cu salmonella
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Descopera.ro
Cercetătorii din Singapore lucrează la carnea din microalge