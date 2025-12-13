Europarlamentarul PNL Virgil Popescu anunță că, împreună cu colegii din Partidul Popularilor Europeni, solicită oficial eliminarea interdicției privind motoarele cu ardere internă, înainte ca Bruxelles-ul să decidă revizuirea regulii din 2035.

Interdicția adoptată la nivelul Uniunii Europene prevedea ca, începând cu anul 2035, toate mașinile și camionetele noi vândute să aibă emisii zero de CO₂.

În practică, măsura ar fi însemnat scoaterea de pe piață a vehiculelor noi pe benzină și diesel. Însă, pe fondul presiunilor venite din partea mai multor state membre și a industriei auto, planul este acum abandonat sau supus unei revizuiri majore, potrivit informațiilor recente.

„Interdic ția trebuie scoasă de pe agenda politică”

Virgil Popescu susține că ridicarea acestei restricții este necesară și benefică, inclusiv pentru economia României. „Susţinem ridicarea interdicţiei privind motoarele cu ardere internă! Alături de colegii din PPE, am decis să cerem eliminarea acestei interdicţii. Este timpul să corectăm o greşeală istorică: interzicerea motoarelor cu ardere internă”, a transmis europarlamentarul, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

Acesta a precizat că luptă pentru acest obiectiv de mai mulți ani și că o decizie oficială este așteptată în perioada imediat următoare.

„Săptămâna viitoare, Comisia Europeană va anunţa revizuirea interdicţiei din 2035, iar interdicţia generală asupra acestei tehnologii trebuie, în sfârşit, scoasă de pe agenda politică. Prin această măsură vom ajuta şi industria auto din România, un motor important de creştere economică. Mai ales că ne dorim să încurajăm inovaţia, în paralel cu obiectivele de creştere a competitivităţii!”, a subliniat Virgil Popescu.

