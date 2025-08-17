În România se mai află un loc celebru pentru curele cu NĂMOL, în afară de Techirghiol. Este o adevărată oază de răcoare și sănătate

Cel mai cunoscut loc pentru cure cu nămol este Techirghiol, din județul Constanța, dar asemenea tratamente sunt la fel de celebre și în județul Mureș.

Este vorba o adevărată de răcoare și sănătate, situată în mijlocul naturii. Tocmai de aceea este un loc rămas sălbatic, unde se ajunge prin lanuri de porumb, deși au existat unele idei de amenajare ale locului, potrivit Știrilor Pro TV.

Este vorba de lacul Aluna, sau Râioasa, așa cum îi spun localnicii, care se întinde pe 500 de metri pătrați și se află la aproximativ 6 kilometri de orașul Târnăveni.

Proprietățile curative au fost certificate de Institutul de Cercetări Biologice din Cluj-Napoca, fiind asemănătoare cu cele de la Sovata sau Bazna.

În toată țara, există 12 asemenea lacuri recunoscute pentru propritățile terapeutice, potrivit sursei citate.

