În scandalul acuzaţiilor de dezinformare, George Simion îi răspunde preşedintelui României: „Nicușor Dan se plânge de dezinformare??? Tocmai el?”

Luiza Dobrescu
09 ian. 2026, 11:34, Actualitate
În scandalul acuzaţiilor de dezinformare, George Simion îi răspunde preşedintelui României:

Liderul AUR, George Simion, răspunde preşedintelui Nicuşor Dan, care se plânge că sunt împrăştiate dezinformări referitoare la zborul de întoarcere din Paris, escortat de avioanele elveţienilor.

La rândul său, Simion îl spune că şi preşdintele, la rândul său, se face vinovat de acelaşi păcat al dezinformării atunci când „împotriva intereselor agricultorilor români, România semnează azi acordul Mercosur”. 

„Dezinformare? Nicușor Dan se plânge de dezinformare??? Tocmai el?

Este dezinformare că, împotriva intereselor agricultorilor români, România semnează azi acordul Mercosur?

Este dezinformare că alocațiile copiilor români nu se indexează cu inflația, dar noi dăm sute de milioane de euro altor state?

Sau era dezinformare, în campanie, că nu va guverna cu PSD? Sau că nu va mări TVA-ul? Sau că nu este luat în seamă la Washington? Sau cea legată de absolventul de Sorbona!”, transmite George Simion preşedintelui, pe facebook.

Liderul AUR îi aminteşte lui Nicuşor Dan că nu e cazul „să ne spună tocmai el care este «adevărul» prin înființarea unui «departament pentru combaterea știrilor false» la Cotroceni”.

„Nu, Nicușor! Dezinformări erau atacurile găștii tale asupra mea, cum că locuiesc într-un penthouse, cum că mint legat de locuințe la prețuri accesibile, cum că eu cresc euro sau scot România din UE….

Îi recomand lui Nicușor Dan să nu se apuce să ne spună tocmai el care este „adevărul” prin înființarea unui „departament pentru combaterea știrilor false” la Cotroceni, așa cum intenționează să facă, deoarece va ostiliza și mai rău cel puțin jumătate din populație!”. 

Misterul blocării lui Nicușor Dan la Paris, deslușit de Radu Miruță. Ministrul dă vina pe vreme și e de acord ca președinția să aibă un avion propriu

Ionuţ Moşteanu s-a reactivat ca să-l apere pe Nicuşor Dan: „Haideţi să oprim dezinformarea"

