Misterul blocării lui Nicușor Dan la Paris, deslușit de Radu Miruță. Ministrul dă vina pe vreme și e de acord ca președinția să aibă un avion propriu

08 ian. 2026, 15:37, Știri politice

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, lămurește controversele din jurul zborului lui Nicușor Dan la Paris cu avionul militar C-27J Spartan. Ministrul dă vina pe vreme, și spune că avionul nu avea nimic în neregulă.

„Starea meteo de la București în momentul în care nava ar fi trebuit să aterizeze, era sub nivelul pentru care aparatul de zbor era dotat să aterizeze. Dacă plafonul de nori este mai jos de 60 metri și dacă vizibilitatea este sub 600 metri, acest aparat de zbor nu poate ateriza mai ales dacă la bord este președintele României. (…) De ce nu a plecat în a doua zi de dimineață, este pentru că starea aeroportului nu a permis decolarea. Avionul a fost pregătit, nu a avut nicio problemă”, motivează Miruță.

Ministrul Apărării este de acord că președintele ar trebui să aibă o aeronavă prezidențială tocmai pentru a evita astfel de probleme. Spune totuși că nu a discutat cu Nicușor Dan pentru achiziția acesteia, dar susține în totalitate un astfel de demers.

„Că ar trebui ca Administrația Prezidențială să aibă un astfel de avion, este un aspect pe care îl consider necesar și pentru care ministrul de Finanțe, premierul României, vor analiza în perioada următoare ce disponibilitate bugetară avem”, a declarat Miruță.

Nicușor Dan  a fost vizibil deranjat de faptul că 4 ore nu a avut acces la comunicații în timpul zborului spre Paris. Nu i s-a părut „normal” să fie deconectat de realitatea din România pentru o perioadă atât de lungă de timp. Acum, Radu Miruță spune că Spartanul permite doar comunicații de tip mesaj text, nu convorbire audio.

„În momentul de față, avionul Spartan permite comunicații scrise în regim criptat. Dacă ar fi nevoie, în condiții deosebite, ca președintelui să i se comunice ceva, există posibilitatea unor mesaje text, nu convorbiri audio. STS au în lucru două propuneri ca avionul Spartan să fie dotat, să fie integrate aceste propuneri să existe comunicații pe bandă mai largă”, spune ministrul Apărării.

Nicușor Dan, blocat în Paris

Revenirea președintelui Nicușor Dan în țară după Coaliția de Voință a venit la pachet cu mai multe amânări ale zborului. Avionul său nu s putut decola din cauza condițiilor meteorologice, în condițiile în care Franța se confruntă cu ninsori puternice.

După ce nu a putut decola din capitala Franței, marți seară, din cauza ninsorilor abundente, nici miercuri dimineața aeronava Spartan în care a călătorit delegația română nu a primit undă verde să plece din Paris. Avionul a fost degivrat, însă decolarea a fost amânată în ultimul moment, iar șeful statului a fost coborât din avion în jurul orei 09:30.

După mai multe amânări, avionul președintelui a reușit să decoleze în jurul orei 16, ora României. Pe drumul înspre România, Elveția a asigurat securitatea președintelui de-a lungul unei porțiuni din drum, ca gest de recunoștință pentru ajutorul României în tragedia din Crans Montana.

„Am ajuns la București. Pe parcursul zborului, deasupra spațiului aerian al Elveției, aeronava noastră a fost escortată de două avioane F-18, un gest de apreciere pentru sprijinul acordat în transportul internațional al victimelor incendiului din Crans-Montana”, a transmis Nicușor Dan pe Facebook.

Aeronava C-27J Spartan

Nicușor Dan a ajuns la Paris cu un C-27J Spartan – o soluție de avarie, pentru că România nu mai are o aeronavă prezidențială din anul 1998.

Spartan este un avion de transport mediu, cu două motoare cu elice – proiectat pentru misiuni militare în condiții dificile. Armata îl foloseşte în special pentru transport de trupe și echipamente, misiuni umanitare și în operațiunile NATO și UE.

Este destinat să execute misiuni tactice, în operaţii de menţinere a păcii şi umanitare asigurând transportul aerian direct în teatru, ziua şi noaptea.

