Înainte de întâlnirea cu oficialii europeni din peste 15 state, Nicușor Dan a mers la Monumentul „Crucificare”, de la Timișoara

Înainte de întâlnirea de la Timișoara Cities Summit, președintele Nicușor Dan a depus o coroană de flori la Monumentul „Crucificare”, ridicat în memoria celor căzuți în timpul Revoluției din 1989.

Nicușor Dan s-a recules în fața monumentului, ridicat de timișoreni, și-a depus o coroană de flori întru cinstirea celor plecați dintre noi în urma evenimentelor din Decembrie 1989.

Președintele a venit în orașul de pe Bega ca să ia parte la mai multe evenimente, printre care se numără și vizite la Societatea Timişoara, urmată de participarea la Timişoara Cities Summit, reuniune în cadrul căreia se va discuta despre viitorul Uniunii Europene şi despre rolul oraşelor în extinderea ei.

Șeful statului va susţine și o alocuţiune la sesiunea de deschidere a evenimentului.

