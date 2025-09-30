Nicușor Dan, detalii despre summit-ul de la Copenhaga: „Se vor discuta chestiuni legate de războiul din Ucraina / Se va discuta sprijinul politic”

Președintele Nicușor Dan a vorbit la Euronews despre subiectele pe care le va discuta cu oficialii europeni la summit-ul de la Copenhaga.

„Ceea ce este important sunt discuțiile care au avut loc la nivel tehnic între miniștrii Apărării, acestea sunt elementele consistente care va duce la o decizie politică în structurile europene și la nivel NATO.

Se vor discuta chestiuni legate de războiul din Ucraina se va discuta sprijinul la nivel politic, nu tehnic. România are interes ca sprijinul pentru Ucraina să fie consistent și flancul spre Ucraina să fie bine întărit” a declarat Nicușor Dan.

