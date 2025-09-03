Încă o pierdere pentru FCSB: titularul lui Charalambous s-a accidentat și ratează convocarea la echipa națională

FCSB se confruntă cu noi probleme de lot. După ce Daniel Bîrligea a ieșit accidentat din derby-ul cu CFR Cluj, scor 2-2, în etapa a 8-a a Superligii, acum un alt titular al echipei pregătite de Elias Charalambous s-a lovit.

Este vorba de fundașul stânga Risto Radunovic (33 de ani), care a suferit o accidentare și, astfel, devine indisponibil pentru acțiunile echipei naționale a Muntenegrului din luna septembrie.

Probleme medicale pentru Radunovic

Presa din Muntenegru notează că Radunovic a resimțit dureri la nivelul zonei inghinale și nu va putea evolua în amicalul cu Arabia Saudită (4 septembrie) și nici în partida oficială cu Liechtenstein (7 septembrie).

„Situația se complică și mai mult: fundașul celor de la FCSB, Risto Radunovic, a suferit o accidentare inghinală și nu va putea fi utilizat în meciurile din această lună”, a anunțat publicația Meridian Sport.

Oficialii FCSB nu au transmis niciun comunicat cu privire la starea fundașului muntenegrean. În funcție de durata absenței, Charalambous va fi obligat să găsească soluții de înlocuire pentru următoarele partide.

Risto Radunovic a fost unul dintre cei mai constanți jucători ai campioanei sezonul trecut. În actuala stagiune a bifat deja 11 apariții, reușind două goluri și două assist-uri. În derby-ul cu CFR Cluj (2-2) a intrat de pe bancă la pauză și a contribuit decisiv la golul egalizator.

Fundașul muntenegrean s-a alăturat echipei „roș-albastre” în 2021, fiind transferat de la Astra Giurgiu pentru suma de 400.000 de euro. De atunci a strâns 197 de meciuri în tricoul bucureștenilor, cu un bilanț de 8 goluri și 25 de pase decisive.

Conform transfermarkt.com, Radunovic este evaluat la un milion de euro și mai are contract cu FCSB până în 2027.

