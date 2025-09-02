Gigi Becali a declarat că vrea să aducă un fundaș central la FCSB, pe Leo Bolgado de la CFR Cluj.

A spus că e interesat și de Mario Tudose, de la FC Argeș, și i-a analizat pe fundașii săi, Siyabonga Ngezana și Joyskim Dawa.

Gigi Becali nu l-a luat pe Adrian Rus, care a semnat cu Universitatea Craiova, iar acum ar fi interesat de Mario Tudose, fundaș central care e la FC Argeș și care e în coproprietate cu Benfica.

Ce jucător vrea să aducă Gigi Becali la FCSB. „Nu e extraordinar, dar e înalt, dă cu capul”

Leo Bolgado e la CFR Cluj de un an, brazilianul jucând la Academica de Coimbra, Casa Pia ori Leixoes.

„(n.r. Despre interesul pentru Mario Tudose de la FC Argeș) Eu habar nu am, Meme a vorbit cu el. Eu nu știu, nu îl cunosc pe Tudose, Meme îl cunoaște, nu îl știu cine e, nu l-am văzut niciodată. Nu pot să spun asta, vreau un fundaș central cu experiență, un fundaș central pentru cupele europene.

Păi Leo Bolgado e variantă, nu îmi displace, nu este extraordinar, dar e înalt, dă cu capul. Măcar atât, la mine la echipă fundașii centrali, dacă nu ești Ngezana, care mai greșește, e adevărat, dar e fundaș central adevărat, măcar să dai cu capul.

Cum dădea Dawa. Dawa nu era. Dawa puternic, venea lângă atacant, îi dădea un piept și dădea cu capul în minge. Mă, asta dacă faci, că dacă este… Păi după face o sută de milioane. Dacă, de exemplu, Ngezana n-ar greși, păi ar costa o sută de milioane.

Dacă, de exemplu, ar ști cu mingea Dawa, ar costa 150 de milioane. Are viteză, forță, dar n-are tehnică la picior, că de unde să-i găsești pe ăia? Dar Leo Bolgado, probabil, e că nu… Domn’e, eu când nu vreau un jucător, ai văzut cum fac eu? Cum fac?

Păi nu-l vreau, ia-l! Gratis zic. Cum gratis? Păi gratis. Ia-l, convinge-l. Ei vor un jucător. Domn’e, îl dăm pe Leo Bolgado. Păi dacă tu nu-l vrei, mai ceri și un milion pe el? Dacă nu-l mai vrei, dă-l, mă.. Cum să nu vreau eu acum pe Chiricheș să zic dă-mi și 300.000 pe el? Nu, mă, ia-l.

Întreabă-i tu pe toți din fotbal, m-au întrebat: Cât vrei pe Perianu? Niciun ban. Păi de ce? Păi dacă vreau să-l dau, cum să cer bani pe el?. Convinge-l. Ia-l, mă. Ei o să ceară un milion trei sute, un milion șapte sute, două milioane două sute. Păi nu știu, eu așa cred, că ei așa fac. Eu așa… Ia-l, n-am nevoie.

Eu vreau un fundaș central adevărat, unul gen, Ngezana mai greu, dar măcar gen Dawa să fie. Chiar și Bolgado. Nu îmi displace, e mai lent, dar dă cu capul. Păi da normal (n.r. să vină gratis) O să ceară un milion două sute, un milion cinci sute, nu are rost, ce rost are să vorbesc?”, a spus Gigi Becali, la Fanatik.