Prima pagină » Actualitate » Daniel Bîrligea merge la tratament în Serbia, la celebrul vraci Marijana Kovacevic. Atacantul FCSB s-a accidentat în partida cu CFR Cluj

02 sept. 2025, 07:58, Actualitate
Daniel Bîrligea a ieșit șchiopătând de pe teren în derby-ul dintre CFR Cluj și FCSB, scor 2-2, în etapa a 8-a a Superligii, iar verdictul medicilor nu i-a adus vești bune. Atacantul „roș-albaștrilor” s-a ales cu o leziune musculară și va lipsi o perioadă de timp.

Pentru recuperare, este nevoie ca „Bîrli-gol” să plece la Belgrad, la celebrul vraci Marijana Kovacevic.

„Este o leziune musculară”

Intrat pe teren la pauza meciului din Gruia, în locul lui Mamadou Thiam, Bîrligea a rezistat doar 10 minute. Problemele musculare l-au forțat să ceară schimbarea, iar diagnosticul primit luni, 1 septembrie, de la medici l-a trimis direct în Serbia, acolo unde va fi tratat de Marijana Kovacevic, specialistă în recuperare sportivă la care au apelat de-a lungul timpului numeroase vedete ale fotbalului mondial.

„Bîrligea a avut cu totul și cu totul altă accidentare. Dubla cu Aberdeen era atât de importantă pentru noi! Bîrligea era singurul jucător care nu avea înlocuitor. O să spuneți că e Alibec, dar el nu și-a recăpătat forma sportivă. Nu puteam să riscăm să jucăm ambele meciuri cu Aberdeen fără Birligea. Era obosit. Când Bîrligea juca la CFR, nu prindea mai mult de 65 de minute. Vom mai avea variante. În Europa, Thiam nu era în lot. Putea să joace și Miculescu vârf.

Este o leziune musculară care nu este lângă tendon. Va pleca mâine (marți, 2 septembrie) la Belgrad și sâmbătă va fi înapoi. Ratează echipa națională”, a anunțat Mihai Stoica, într-o intervenție la Prima Sport.

Probleme de lot pentru Mircea Lucescu

Accidentarea lui Daniel Bîrligea complică planurile selecționerului. Pentru meciurile din septembrie, Mircea Lucescu rămâne doar cu doi atacanți veritabili: Denis Drăguș și Louis Munteanu.

Tricolorii au programat un „amical” cu Canada, pe 5 septembrie (ora 21:00, Arena Națională), urmat de confruntarea oficială cu Cipru, pe 9 septembrie (21:45, Nicosia), în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Lotul convocat de România:

  • Portari – Horațiu Moldovan (Real Oviedo, Spania, 14/0), Ștefan Târnovanu (FCSB, 3/0), Răzvan Sava (Udinese, Italia, 0/0);
  • Fundași – Andrei Rațiu (Rayo Vallecano, Spania, 31/1), Deian Sorescu (Gaziantep, Turcia, 21/0), Andrei Burcă (Yunnan Yukun, China, 41/1), Bogdan Racovițan (Raków, Polonia, 4/0), Virgil Ghiță (Hannover 96, Germania, 3/0), Mihai Popescu (FCSB, 4/1), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei Borza (Rapid, 0/0);
  • Mijlocași – Adrian Șut (FCSB, 7/0), Marius Marin (Pisa, Italia, 31/0), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan Marin (AEK Atena, Grecia, 68/12), Nicolae Stanciu (Genoa, Italia, 82/15), Darius Olaru (FCSB, 26/0), Florin Tănase (FCSB, 21/5), Dennis Man (PSV, Țările de Jos, 37/10), David Miculescu (FCSB, 2/0), Alexandru Mitriță (Zhejiang, China, 25/4), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru Dobre (Rapid, 2/0);
  • Atacanți – Denis Drăguș (Eyüpspor, Turcia, 24/5), Louis Munteanu (CFR Cluj, 1/0).

