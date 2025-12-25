Prima pagină » Actualitate » Un lanț cunoscut de magazine din România se pregătește să iasă de pe piață. Reduceri masive înainte de închidere

Bianca Dogaru
25 dec. 2025, Actualitate
Lanțul de magazine cu articole pentru casă English Home ar urma să-și închidă toate magazinele din România.

English Home are 17 magazine în România, toate deschise în centre comerciale mari. Compania este deținută de un grup din Turcia. Până în acest moment, firma nu a făcut un anunț oficial despre închidere.

Cu toate acestea, în magazine au apărut reduceri mari, specifice unei lichidări totale de stoc. Mai mult, angajații le-ar fi spus clienților că retailerul se pregătește să se retragă complet de pe piața românească, din cauza costurilor ridicate de operare.

Datele financiare arată că English Home a avut dificultăți constante în România. Potrivit platformei Termene.ro, English Home SRL a încheiat anul 2023 cu o cifră de afaceri de 75 de milioane de lei, dar a raportat pierderi de peste 11 milioane de lei.

La finalul anului trecut, English Home avea 165 de angajați în România.

