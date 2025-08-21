Prima pagină » Actualitate » Incendierea vegetației uscate, un PERICOL. Avertisment Garda de Mediu / Peste 10.000 de intervenții ale pompierilor în primele șapte luni ale anului

Incendierea vegetației uscate, un PERICOL. Avertisment Garda de Mediu / Peste 10.000 de intervenții ale pompierilor în primele șapte luni ale anului

Mara Răducanu
21 aug. 2025, 17:53, Actualitate
Incendierea vegetației uscate, un PERICOL. Avertisment Garda de Mediu / Peste 10.000 de intervenții ale pompierilor în primele șapte luni ale anului
Galerie Foto 5

Garda Naţională de Mediu atrage atenţia şi face un apel către cetăţeni să nu mai incendieze vegetaţia uscată. Apelul vine pe fondul creşterii alarmante a numărului de incendii cauzate de arderea nesupravegheată a miriştilor. Toate schimbările climatice, încălzirea globală din ultimii ani, veri din ce în ce mai caniculare și secetoase, fenomene meteo extreme din ce în ce mai dese, cresc probabilitatea izbucnirii unor incendii de vegetaţie.

Cu alte cuvinte, susțin reprezentanții Gărzii de Mediu, suntem într-un un cerc vicios: arderea vegetației alimentează încălzirea globală, iar încălzirea globală face incendiile și mai probabile și mai periculoase.

Potrivit informațiilor publicate de Garda de Mediu, anul trecut, reprezentanţii APIA au diminuat semnificativ subvențiile fermierilor pe ale căror terenuri s-au constatat incendieri, iar comisarii GNM au aplicat amenzi în valoare totală de 850 000 lei. Totodată, au fost înaintate, către organele în drept, 53 de sesizări penale.

Pericole imediate ale incendiilor de vegetație

  • Risc de propagare necontrolată – focul se poate extinde rapid la păduri, locuințe, anexe gospodărești, terenuri agricole, linii electrice etc. 
  • Amenințarea vieții și bunurilor – oameni, animale domestice sau sălbatice pot fi răniți sau chiar uciși; locuințe și culturi agricole pot fi distruse.
  •  Afectarea infrastructurii – focul poate deteriora drumuri, cabluri electrice, conducte de gaz, rețele de telecomunicații.

Pericole asupra mediului după incendiile de vegetație

  • Accidente rutiere – fumul dens reduce vizibilitatea pe șosele și poate provoca accidente grave.
  •  Distrugerea solului – arderea distruge stratul fertil și microorganismele benefice, ducând la scăderea productivității terenului.
  •  Poluarea aerului – fumul conține particule toxice (CO, NOx, PM10, PM2.5), nocive pentru sănătatea oamenilor și pentru climă.
  •  Pierderea biodiversității – insecte, păsări, animale mici, dar și plante sunt distruse.
  •  Creșterea riscului de eroziune – lipsa vegetației lasă solul expus ploilor și vântului, favorizând alunecările și degradarea terenurilor.

Riscul de a fi amendat sau de a avea chiar dosar penal

Legislaţia în domeniul protecţiei mediului interzice arderea miriştilor, a stufului, a tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase de către persoane fizice sau juridice, fără acceptul autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi fără informarea, în prealabil, a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă.

„În caz de neconformare, comisarii GNM vor aplica sancţiuni constând în amendă de la 7.500 până la 15.000 lei, pentru persoane fizice, şi între 50.000 şi 100.000 lei, pentru persoane juridice, iar dacă incendierea a fost de natură să pună în pericol viaţa ori sănătatea umană, animală sau vegetală, aceasta constituie infracţiune şi se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 1 an, sau cu amendă penală.

Pentru a combate şi preveni acest fenomen, Garda Națională de Mediu colaborează cu IGSU şi APIA, în baza protocolului dintre cele 3 instituţii, semnat încă din luna aprilie 2023, în vederea monitorizării modului în care sunt respectate, de către cetăţeni, normele privind interdicția arderii vegetației uscate pe terenurile arabile și pajiștile permanente”, sunt precizările făcute de Garda Națională de Mediu.

Conform informaţiilor venite de la IGSU, personalul structurilor operative din cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă au intervenit pentru stingerea incendiilor de vegetaţie, după cum urmează:

  • În 2023 – 10.094 cazuri
  • În 2024 – 18.887 cazuri (aproape dublu)
  • În 2025 – 10.319  – doar în primele 7 luni ale anului

Sursă foto: Garda Națională de Mediu

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

ECONOMIE Compania-mamă E.On Germania, reacție OFICIALĂ după ce Guvernul a avizat negativ vânzarea către ungurii de la MVM: „Așteptăm motivele”
18:09
Compania-mamă E.On Germania, reacție OFICIALĂ după ce Guvernul a avizat negativ vânzarea către ungurii de la MVM: „Așteptăm motivele”
POLITICĂ Gheorghe Piperea acuză Guvernul Bolojan că ascunde înființarea unui nou pilon de PENSII
18:07
Gheorghe Piperea acuză Guvernul Bolojan că ascunde înființarea unui nou pilon de PENSII
ACTUALITATE CSM și Parchetul General fac front comun în disputa pensiilor speciale
17:32
CSM și Parchetul General fac front comun în disputa pensiilor speciale
POLITICĂ Afacerea MICROBUZELOR școlare electrice. Un deputat PSD cere intervenţia Corpului de Control al premierului
17:13
Afacerea MICROBUZELOR școlare electrice. Un deputat PSD cere intervenţia Corpului de Control al premierului
JUSTIȚIE Turcul care a tras cu pistolul în Centrul Vechi al Capitalei a fost ARESTAT preventiv. Ce acuzații i se aduc bărbatului
17:06
Turcul care a tras cu pistolul în Centrul Vechi al Capitalei a fost ARESTAT preventiv. Ce acuzații i se aduc bărbatului
ULTIMA ORĂ Ministerul Apărării dezvăluie PLANUL prin care România va sprijini total Ucraina. Țara noastră, în prima linie de securitate: „Un punct forte”
16:56
Ministerul Apărării dezvăluie PLANUL prin care România va sprijini total Ucraina. Țara noastră, în prima linie de securitate: „Un punct forte”
Mediafax
Ultima oră! Schimbările făcute de Guvern la plata pensiilor private
Digi24
Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive a lui Vlad Pascu
Cancan.ro
BREAKING! Ioan Mateescu S-A SINUCIS. Ce i-a spus soției înainte cu puțin timp să își ia viața e tulburător
Prosport.ro
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
Adevarul
Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu genunchiul pe cap și încătușat de polițiștii locali. Bărbatul a ajuns la spital
Mediafax
Ministrul Transporturilor anunță noi tarife rutiere. De când vom plăti mai mult pentru rovinieta
Click
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
Wowbiz
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Georgianei
Antena 3
Crimă șocantă în Craiova: O profesoară a fost ucisă de soț chiar în fața fetiței lor de 11 ani. Poștașul ar fi auzit strigătele femeii
Digi24
VIDEO Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”. Explicațiile Ministerului Apărării
Cancan.ro
Mesajul de ADIO al tânărului care s-a sinucis pe A1! Mama lui a cedat...
Ce se întâmplă doctore
Operațiile estetice au traumatizat-o pe Ella Vișan, iubita lui Andrei de la Insula Iubirii! Prin ce chinuri a trecut tânăra în ultimul an: „Acolo e dezastru, am anumite dureri chiar și aici pe Insulă”
observatornews.ro
Bătrân cardiac din Iaşi, trântit la pământ pentru că a refuzat să se legitimeze. Bea bere pe domeniul public
StirileKanalD
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
KanalD
ANAF pune tunurile pe nunți, botezuri și alte evenimente. Ce trebuie să facă românii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
2025: Vizita medicală pentru permis auto dacă ai peste 70 de ani. Care este intervalul și ce trebuie să faci
Descopera.ro
CONFIRMAT: Este sau NU aerul de la mare bun pentru tine?
Capital.ro
TAXĂ specială pentru gunoi. Primăria pregătește schimbarea pentru utilizatorii casnici și non-casnici: Pentru acoperirea costurilor serviciului
Evz.ro
AUSRF despre ordonanța ASF pe pilonul II: Este inacceptabil
A1
Câte operații estetice are ispita Naba Salem de la Insula Iubirii 2025. Doar la bust a făcut 7 intervenții
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Ultimul mesaj transmis de adolescentul care s-a aruncat în fața TIR-ului alături de iubita lui de 14 ani! Mama acestuia este devastată de durere
RadioImpuls
HOROSCOP 22 august 2025. O zodie este pusă la grea încercare! O așteaptă pierderi financiare și trădări. Primește lovitura de care se temea cel mai mult!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Măgarule, noaptea trecută ziceai că sunt o femeie de vis
Descopera.ro
Cercetătorii au creat cea mai sintetică formă de viață de pe Pământ
ECONOMIE Patronii din HORECA, în vizorul ANAF. Clienții care nu primesc bon fiscal, consumă gratis
18:30
Patronii din HORECA, în vizorul ANAF. Clienții care nu primesc bon fiscal, consumă gratis
HOROSCOP Urmează zile magice pentru 4 zodii, după data de 21 august 2025. Nativii vor avea parte de schimbări profund pozitive în viața lor
18:06
Urmează zile magice pentru 4 zodii, după data de 21 august 2025. Nativii vor avea parte de schimbări profund pozitive în viața lor
SĂNĂTATE Cum să cureți căpșunile de PESTICIDE: Substanța recomandată de specialiști este mai eficientă decât apa
17:59
Cum să cureți căpșunile de PESTICIDE: Substanța recomandată de specialiști este mai eficientă decât apa
VIDEO J.D. Vance: Statele europene vor trebui să plătească „partea leului” din costurile pentru garanțiile de SECURITATE ale Ucrainei
17:36
J.D. Vance: Statele europene vor trebui să plătească „partea leului” din costurile pentru garanțiile de SECURITATE ale Ucrainei
VIDEO Persoanele interesate să ajungă în conducerea companiilor de stat își pot depune CV-ul pe site-ul Ministerului Economiei
17:02
Persoanele interesate să ajungă în conducerea companiilor de stat își pot depune CV-ul pe site-ul Ministerului Economiei
ACTUALITATE Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor: „Aplicarea noilor tarife rutiere, reprogramată pentru 1 iulie 2026”
16:51
Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor: „Aplicarea noilor tarife rutiere, reprogramată pentru 1 iulie 2026”