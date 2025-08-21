Garda Naţională de Mediu atrage atenţia şi face un apel către cetăţeni să nu mai incendieze vegetaţia uscată. Apelul vine pe fondul creşterii alarmante a numărului de incendii cauzate de arderea nesupravegheată a miriştilor. Toate schimbările climatice, încălzirea globală din ultimii ani, veri din ce în ce mai caniculare și secetoase, fenomene meteo extreme din ce în ce mai dese, cresc probabilitatea izbucnirii unor incendii de vegetaţie.

Cu alte cuvinte, susțin reprezentanții Gărzii de Mediu, suntem într-un un cerc vicios: arderea vegetației alimentează încălzirea globală, iar încălzirea globală face incendiile și mai probabile și mai periculoase.

Potrivit informațiilor publicate de Garda de Mediu, anul trecut, reprezentanţii APIA au diminuat semnificativ subvențiile fermierilor pe ale căror terenuri s-au constatat incendieri, iar comisarii GNM au aplicat amenzi în valoare totală de 850 000 lei. Totodată, au fost înaintate, către organele în drept, 53 de sesizări penale.

Pericole imediate ale incendiilor de vegetație

Risc de propagare necontrolată – focul se poate extinde rapid la păduri, locuințe, anexe gospodărești, terenuri agricole, linii electrice etc.

Amenințarea vieții și bunurilor – oameni, animale domestice sau sălbatice pot fi răniți sau chiar uciși; locuințe și culturi agricole pot fi distruse.

Afectarea infrastructurii – focul poate deteriora drumuri, cabluri electrice, conducte de gaz, rețele de telecomunicații.

Pericole asupra mediului după incendiile de vegetație

Accidente rutiere – fumul dens reduce vizibilitatea pe șosele și poate provoca accidente grave.

Distrugerea solului – arderea distruge stratul fertil și microorganismele benefice, ducând la scăderea productivității terenului.

Poluarea aerului – fumul conține particule toxice (CO, NOx, PM10, PM2.5), nocive pentru sănătatea oamenilor și pentru climă.

Pierderea biodiversității – insecte, păsări, animale mici, dar și plante sunt distruse.

Creșterea riscului de eroziune – lipsa vegetației lasă solul expus ploilor și vântului, favorizând alunecările și degradarea terenurilor.

Riscul de a fi amendat sau de a avea chiar dosar penal

Legislaţia în domeniul protecţiei mediului interzice arderea miriştilor, a stufului, a tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase de către persoane fizice sau juridice, fără acceptul autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi fără informarea, în prealabil, a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă.

„În caz de neconformare, comisarii GNM vor aplica sancţiuni constând în amendă de la 7.500 până la 15.000 lei, pentru persoane fizice, şi între 50.000 şi 100.000 lei, pentru persoane juridice, iar dacă incendierea a fost de natură să pună în pericol viaţa ori sănătatea umană, animală sau vegetală, aceasta constituie infracţiune şi se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 1 an, sau cu amendă penală.

Pentru a combate şi preveni acest fenomen, Garda Națională de Mediu colaborează cu IGSU şi APIA, în baza protocolului dintre cele 3 instituţii, semnat încă din luna aprilie 2023, în vederea monitorizării modului în care sunt respectate, de către cetăţeni, normele privind interdicția arderii vegetației uscate pe terenurile arabile și pajiștile permanente”, sunt precizările făcute de Garda Națională de Mediu.

Conform informaţiilor venite de la IGSU, personalul structurilor operative din cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă au intervenit pentru stingerea incendiilor de vegetaţie, după cum urmează:

În 2023 – 10.094 cazuri

În 2024 – 18.887 cazuri (aproape dublu)

În 2025 – 10.319 – doar în primele 7 luni ale anului

Sursă foto: Garda Națională de Mediu

