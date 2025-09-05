Prima pagină » Actualitate » Incendiu de vegetație în Giurgiu, provocat de o afumătoare: 11 gospodării au fost cuprinse de flăcări

Incendiu de vegetație în Giurgiu, provocat de o afumătoare: 11 gospodării au fost cuprinse de flăcări

05 sept. 2025, 22:34, Actualitate
Incendiu de vegetație în Giurgiu, provocat de o afumătoare: 11 gospodării au fost cuprinse de flăcări

11 gospodării din Giurgiu au ars după ce un incendiu de vegetație a izbucnit și s-a extins din cauza vântului și a cantității mari de materiale combustibile.

Pompierii s-au deplasat rapid cu două autospeciale de stingere, o cisternă și o ambulanță SAJ. În localitatea Oncești, o femeie de 69 de ani a fost preluată de echipajul medical, însă a refuzat transportul la spital.

„Un incendiu violent a izbucnit, în această dimineață, într-o gospodărie din localitatea Oncești. Flăcările au cuprins două anexe și s-au extins la acoperișul locuinței. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu cu două autospeciale de stingere, o cisternă și o ambulanță SAJ. O femeie în vârstă de 69 de ani a fost preluată de echipajul medical, a primit îngrijiri, însă a refuzat transportul la spital.”

Trei locuințe au fost distruse de incendiul cauzat de focul aprins în spații deschise, probabil de la jar sau scântei provenite de la o afumătoare, potrivit ISU Giurgiu.  Șapte butelii din zona afectată au fost transportate pentru a evita riscul unei explozii.

De asemenea, un incendiu puternic a pornit și în localitatea Brăniștari.

„Un incendiu violent a izbucnit, în această după-amiază, în localitatea Brăniştari. Pornit de la vegetaţia uscată dintr-o curte, focul s-a extins rapid în alte 11 gospodării. La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul Punctului de Lucru Călugăreni, Detaşamentului Giurgiu şi Staţiei Colibaşi, cu patru autospeciale de stingere şi o cisternă”, a transmis, vineri seară, ISU Giurgiu.

„Pompierii au constatat faptul că incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 350 mp. Pe timpul intervenției, aceștia au evacuat șapte butelii din zona afectată, eliminând astfel riscul unei explozii.Au ars acoperișul casei în proporție de 40%, anexele, aproximativ două tone de material lemnos, mobilier, articole textile, anvelope și alte bunuri.Restul locuinței și imobilele învecinate au fost salvate, fiind evitată propagarea incendiului.Cauza probabilă a producerii incendiului o reprezintă jarul sau scânteile provenite de la o afumătoare.”

ISU Giurgiu îi îndeamnă pe cetățeni să supravegheze afumătorile pe timpul funcționării, să nu folosească afumători improvizate. Acestea trebuie construite din  cărămizi şi materiale incombustibile. De asemenea, trebuie amplasate la distanță de celelalte construcţii din gospodărie.

„Nu așezați afumătorile în magazii, poduri, sub şoproane sau în apropierea materialelor combustibile”, a comunicat ISU Giurgiu.

Sursa Foto: ISU Giurgiu

Autorul recomandă:INCENDIU puternic la Complexul Comercial Dragonul Roșu. O hală de depozitare s-a prăbușit parțial, iar autoritățile au emis mesaj RO-ALERT

Citește și

ACTUALITATE Guvernul Bolojan, pus la zid de industria auto: „Actuala propunere este GREȘITĂ și incompletă, nu reflectă realitatea tehnologică”
17:22
Guvernul Bolojan, pus la zid de industria auto: „Actuala propunere este GREȘITĂ și incompletă, nu reflectă realitatea tehnologică”
POLITICĂ „Succes diplomatic” pe linie. Niciun ROMÂN printre noii ambasadori ai Uniunii Europene
17:09
„Succes diplomatic” pe linie. Niciun ROMÂN printre noii ambasadori ai Uniunii Europene
POLITICĂ Sindicaliștii îl acuză pe Bolojan că „DEZINFORMEAZĂ” cu cifrele din administrația locală: „A indus în eroare opinia publică”
16:57
Sindicaliștii îl acuză pe Bolojan că „DEZINFORMEAZĂ” cu cifrele din administrația locală: „A indus în eroare opinia publică”
UPDATE Dragoș Pîslaru face ordine la minister. Ținută obligatorie pentru creșterea performanței în materie de fonduri europene
16:24
Dragoș Pîslaru face ordine la minister. Ținută obligatorie pentru creșterea performanței în materie de fonduri europene
ACTUALITATE Marcel Ciolacu îl mustră pe Bolojan: „Eu am lăsat România pe locul 2 la creștere ECONOMICĂ”
16:03
Marcel Ciolacu îl mustră pe Bolojan: „Eu am lăsat România pe locul 2 la creștere ECONOMICĂ”
ACTUALITATE Băncile bagă spăima în românii cu credite și îi avertizează că ar putea ajunge în stradă. Românii se tem de executări silite
15:30
Băncile bagă spăima în românii cu credite și îi avertizează că ar putea ajunge în stradă. Românii se tem de executări silite
Mediafax
Proiectul de impozitare auto, contestat de producătorii și importatorii de automobile
Digi24
„Un oarecare păcălici”, despre un „fost pușcăriaș”: „E supi că-i tai banii de la stat”
Cancan.ro
Când începe școala, de fapt. Nicușor Dan a reacționat după protestele anunțate de sindicaliști
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, apariție mai mult decât îndrăzneață
Adevarul
Mogulul criptomonedelor rusești a fost găsit mort într-o închisoare din India. Cunoștea secretele Kremlinului și era urmărit de Occident
Mediafax
Ce pedeapsă a primit proprietarul menajeriei din Zăhărești, unde doi copii au fost răniți de animale
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
O britanică de 23 de ani a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Mama ei zice că a făcut „o greșeală stupidă” și cere ajutor
Digi24
Ce este sistemul „Nostradamus”, readus la viață de Franța: poate vedea până la Moscova
Cancan.ro
Vine iarna mai repede decât ne așteptam! Pe ce dată scad temperaturile sub 0 grade Celsius în România, potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face acum Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga! E total schimbată acum și are o meserie neobișnuită
observatornews.ro
Ce "speciali" intră în Pachetul III de măsuri de austeritate pregătit de Guvern
StirileKanalD
VIDEO Femeia călcată cu mașina de amant s-a stins la spital. Victima a fost și bătută cu cruzime de individul care a încercat ulterior să-și ia viața
KanalD
Soțul Teodorei Marcu rupe tăcerea la trei luni de la moartea ei: ,,Mă doare în fiecare zi”. Gestul cutremurător făcut în memoria soției sale
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce au descoperit mecanicii sub capota unui SUV după 250.000 de KM? 11 ani a stat acolo
Descopera.ro
Eclipsă TOTALĂ de Lună în acest weekend
Capital.ro
Dispare cartea de identitate model 1997. Decizia Guvernului privind noile cărți electronice de identitate
Evz.ro
Viața fără sfârșit. Cum visează Putin să devină nemuritor
A1
Cine este reportera de care s-a îndrăgostit George Jaguarul la testimonialele Insula Iubirii sezonul 9. Cum arată Andra
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
Deși părea o mamă devotată și o vecină grijulie, aceasta era de fapt o criminală în serie! Ce obișnuia să facă femeia cu victimele sale, pentru a scăpa de urma lor?
RadioImpuls
HOROSCOP de weekend, 6-7 septembrie 2025. O zodie este în centrul atenției! Aceasta primește o veste bună care îi schimbă total starea de spirit. Astrele arată că o așteaptă două zile pline de surprize
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Descopera.ro
Vitamina D, un miracol al chimiei. De ce este atât de importantă pentru organismul uman?
GUVERN Funcție cu dedicație. Premierul Bolojan schimbă criteriile de selecție pentru a putea numi un fost ofițer DGA, șef al Corpului de Control
21:07
Funcție cu dedicație. Premierul Bolojan schimbă criteriile de selecție pentru a putea numi un fost ofițer DGA, șef al Corpului de Control
ENERGIE Comisarul pentru energie: UE își menține planurile de eliminare treptată a importului de PETROL din Rusia până în 2028
20:42
Comisarul pentru energie: UE își menține planurile de eliminare treptată a importului de PETROL din Rusia până în 2028
POLITICĂ AUR anunță procedura de suspendare a lui Nicușor Dan. Ce spune Constituția și ce șanse sunt
19:44
AUR anunță procedura de suspendare a lui Nicușor Dan. Ce spune Constituția și ce șanse sunt
POLITICĂ Reacția Partidului REPER la declarațiile lui Octavian Berceanu. „Democrația internă se bazează pe reguli, nu pe atacuri personale”
19:14
Reacția Partidului REPER la declarațiile lui Octavian Berceanu. „Democrația internă se bazează pe reguli, nu pe atacuri personale”