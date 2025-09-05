11 gospodării din Giurgiu au ars după ce un incendiu de vegetație a izbucnit și s-a extins din cauza vântului și a cantității mari de materiale combustibile.

Pompierii s-au deplasat rapid cu două autospeciale de stingere, o cisternă și o ambulanță SAJ. În localitatea Oncești, o femeie de 69 de ani a fost preluată de echipajul medical, însă a refuzat transportul la spital.

„Un incendiu violent a izbucnit, în această dimineață, într-o gospodărie din localitatea Oncești. Flăcările au cuprins două anexe și s-au extins la acoperișul locuinței. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu cu două autospeciale de stingere, o cisternă și o ambulanță SAJ. O femeie în vârstă de 69 de ani a fost preluată de echipajul medical, a primit îngrijiri, însă a refuzat transportul la spital.”

Trei locuințe au fost distruse de incendiul cauzat de focul aprins în spații deschise, probabil de la jar sau scântei provenite de la o afumătoare, potrivit ISU Giurgiu. Șapte butelii din zona afectată au fost transportate pentru a evita riscul unei explozii.

De asemenea, un incendiu puternic a pornit și în localitatea Brăniștari.

„Un incendiu violent a izbucnit, în această după-amiază, în localitatea Brăniştari. Pornit de la vegetaţia uscată dintr-o curte, focul s-a extins rapid în alte 11 gospodării. La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul Punctului de Lucru Călugăreni, Detaşamentului Giurgiu şi Staţiei Colibaşi, cu patru autospeciale de stingere şi o cisternă”, a transmis, vineri seară, ISU Giurgiu.

„Pompierii au constatat faptul că incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 350 mp. Pe timpul intervenției, aceștia au evacuat șapte butelii din zona afectată, eliminând astfel riscul unei explozii.Au ars acoperișul casei în proporție de 40%, anexele, aproximativ două tone de material lemnos, mobilier, articole textile, anvelope și alte bunuri.Restul locuinței și imobilele învecinate au fost salvate, fiind evitată propagarea incendiului.Cauza probabilă a producerii incendiului o reprezintă jarul sau scânteile provenite de la o afumătoare.”

ISU Giurgiu îi îndeamnă pe cetățeni să supravegheze afumătorile pe timpul funcționării, să nu folosească afumători improvizate. Acestea trebuie construite din cărămizi şi materiale incombustibile. De asemenea, trebuie amplasate la distanță de celelalte construcţii din gospodărie.

„Nu așezați afumătorile în magazii, poduri, sub şoproane sau în apropierea materialelor combustibile”, a comunicat ISU Giurgiu.

Sursa Foto: ISU Giurgiu

