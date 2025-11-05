Incendiu devastator într-un azil din Bosnia-Herțegovina. Cel puțin 11 morți, numărul răniților, necunoscut

Numărul morților în urma unui incendiu la un azil de bătrâni din Tuzla, în nordul Bosniei-Herțegovina, a crescut miercuri la 11, iar aproximativ 30 de persoane au fost rănite, a declarat poliția, citată de CNN. Incendiul a cuprins etajul șapte al vechii clădiri de nouă etaje în jurul orei 20:45, ora locală, marți, flăcările și fumul ieșind din etajele superioare în cerul nopții. Cauza nu a fost elucidată încă.

Presa locală a informat că multe dintre victimele decedate aveau dizabilități, iar persoanele salvate au fost mutate de echipele de urgență de la etajele superioare la cele inferioare. Unii dintre răniți se aflau în stare critică. Identificarea victimelor va începe mai târziu miercuri, iar ancheta privind cauza incendiului va începe de îndată ce condițiile o vor permite, a informat poliția.

„Autoritățile iau toate măsurile necesare să elucideze asupra circumstanțelor care au dus la acest tragic eveniment”, a declarat azilul de bătrâni într-un comunicat. Guvernul Republicii Srbska, una dintre cele două entități ale Bosniei și Herțegovinei, și-a oferit ajutorul orașului Tuzla. „Simțim durerea și suntem întotdeauna gata să ajutăm”, a scris Savo Minic, prim-ministrul Republicii Srpska, pe X.

