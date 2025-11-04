Momentul în care un tânăr de 19 ani din București dă foc mobilei din casă. Polițiștii l-au reținut, iar pompierii au intervenit de urgență

Momentul în care un tânăr de 19 ani este surprins după ce ar fi dat foc mobilei din casă. Polițiștii l-au reținut, iar pompierii au venit să stingă incendiul.

Un tânăr de 19 ani a fost reținut de polițiștii din Capitală după ce ar fi dat mobilei din apartament după o ceartă cu părinții. Conform Poliției Capitalei, tânărul de 19 ani este cercetat pentru distrugere.

Polițiștii au fost sesizați luni de o femeie cu privire la faptul că la o adresă din Sectorul 3 a izbucnit un incendiu. Acesta a afectat un apartament situat la etajul inferior al unui bloc.

Polițiștii au asigurat evacuarea locatarilor de la etajele superioare și au intrat în apartament, unde mai multe obiecte de mobilier ardeau cu flacără deschisă. Pompierii au interveni și au stins incendiul.

Din primele cercetări, s-a stabilit că fapta ar fi fost comisă de un tânăr de 19 ani. Acesta a fost depistat și dus la audieri. S-a stabilit că „în urma unor divergențe verbale cu părinții săi, tânărul de 19 ani ar fi incendiat intenționat mai multe obiecte de mobilier din apartament, după care a părăsit locuința, lăsând ușa întredeschisă și punând în pericol locatarii și bunurile acestora”.

Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore, iar cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.

„La data de 3 noiembrie 2025, poliţiștii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secția 13 Poliție au reținut un tânăr, în vârstă de 19 ani, față de care sunt efectuate cercetări într-un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere. În fapt, la data menționată, Secția 13 Poliție a fost sesizată, în jurul orei 19.30, prin apel 112, de către o femeie, cu privire la faptul că, la o adresă din Sectorul 3, a izbucnit un incendiu. Polițiștii care s-au deplasat cu operativitate la fața locului au constatat că aspectele sesizate se confirmă, incendiul fiind în desfășurare, în interiorul unui apartament, situat la etajul inferior al unui bloc. Prioritar pentru polițiști fiind salvarea eventualelor victime, aceștia au acționat prompt și s-au deplasat de îndată la apartamentul respectiv, apoi au intrat în locuința în care mai multe obiecte de mobilier ardeau cu flacără deschisă. În acest context, simultan cu pătrunderea în imobilul în cauză, unde s-a constatat că nu se afla nicio persoană, alți polițiști au procedat la evacuarea locatarilor de la etajele superioare ale blocului, aceștia fiind scoși în condiții de siguranță. De asemenea, la adresa indicată, s-au deplasat mai multe autospeciale din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, care au lichidat incendiul. Din primele investigații efectuate de către polițiști, s-a stabilit că fapta ar fi fost comisă de către un tânăr, în vârstă de 19 ani. În urma activităților specifice efectuate, tânărul a fost depistat, la scurt timp de la comiterea faptei, acesta fiind condus la audieri. În baza probatoriului administrat în cauză, în sarcina bănuitului s-a reținut că, la data de 3 noiembrie 2025, în jurul orei 19.20, în urma unor divergențe verbale cu părinții săi, tânărul de 19 ani ar fi incendiat intenționat mai multe obiecte de mobilier din apartament, după care a părăsit locuința, lăsând ușa întredeschisă și punând în pericol locatarii și bunurile acestora. În urma evenimentului, a fost afectat apartamentul în care a avut loc incendiul, fără să se extindă la imobilele din proximitate și fără a fi înregistrate victime. Față de bărbat a fost dispusă măsura reținerii, pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraților cu propunere legală. Cercetările sunt continuate de către Secția 13 Poliție, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.

Facem precizarea că punerea în mişcare a acţiunii penale este un procedeu al procesului penal reglementat de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”, se arată în comunicat.

