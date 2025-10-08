Incendiu în București. Ard patru case si o anexă. Un locatar a fost evacuat

Pompierii intervin miercuri pentru stingerea unui incendiu produs pe strada Mureșeni din Capitală. Incendiul se manifestă cu flacără deschisă și degajări mari de fum la acoperișul mai multor locuințe, existând pericolul de extindere și la alte construcții învecinate, anunță pompierii.

Incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 300 mp, afectate 4 locuințe si o anexă. A fost evacuată o persoană și este în grijă echipajelor SMURD.

Incendiul este localizat, se lucreaza la lichidare. Persoana evacuată a suferit un atac de panică. Pentru gestionare situației de urgență s-a realizat dispozitiv de intervenție circular de pe cele doua străzi: Mureșeni și Gh. Doja.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate 10 autospeciale de stingere, 1 autospecială de descarcerare, 1 autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, Detașamentul Special de Salvatori și 2 ambulanțe SMURD.

Misiunea este în dinamică.