INCENDIU izbucnit la Spitalul Municipal din Rădăuţi. Mai multe saloane au fost inundate cu fum și zeci de pacienţi au fost evacuaţi

Un incendiu a izbucnit, în noaptea de vineri spre sâmbătă, la Spitalul Municipal din Rădăuţi, în județul Suceava. Două saloane au fost inundat cu fum, 11 pacienţi fiind evacuaţi, informează Agerpres.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava, incendiul a afectat Secţia de Pneumologie, care funcţionează într-un corp de clădire vechi al spitalului.

„La sosirea echipajelor, incendiul era localizat şi lichidat de către personalul de pe locul de muncă, cu mijloace de primă intervenţie. De asemenea, 11 pacienţi au fost evacuaţi tot de către personalul spitalului, în zone sigure. Pompierii militari, cu ajutorul ventilatoarelor din dotare, au evacuat fumul din spaţiile afectate, au verificat restul încăperilor pentru a se asigura că nu mai există persoane rămase în zonă şi au stabilit cauza probabilă de izbucnire a flăcărilor”, au transmis oficialii ISU.

În urma incendiului, au ars două paturi, un scaun, materiale textile şi un corp de iluminat, iar două dintre saloane au fost inundate cu fum.

Pompierii din Suceava susţin că incendiul a izbucnit, cel mai probabil, din cauza efectului termic al curentului electric, generat de echipamentul de iluminat defect.

