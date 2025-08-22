INCENDIU la Biserica Evanghelică din Țăndărei. Patru copii și trei adulți, evacuați dintr-o clădire alăturată

Un incendiu a izbucnit, vineri, la Biserica Evanghelică din orașul Țăndărei. La faţa locului au fost direcționate mai multe echipaje de pompieri și un echipaj SMURD, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Ialomița.

„În jurul orei 12:20, dispeceratul inspectoratului a fost sesizat cu privire la producerea unui incendiu, izbucnit la un lăcaș de cult ( biserica evanghelică), din orașul Țăndărei. De urgență au fost alocate mai multe forțe și mijloace din cadrul inspectoratului:

– 2 ASAS și un echipaj SMURD Țăndărei;

– 1 ASAS Fetești;

– 2 ASAS, 1 autoscară și o cisternă Slobozia.

Arde generalizat întreaga clădire pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați, cu posibilitate de propagare, favorizată de condițiile meteo, la vecinătăţi”, a precizat ISU Ialomița.

Sursa citată a mai transmis că nu sunt victime în urma incendiului izbucnit la lăcașul de cult. Cu toate acestea, patru copii și trei adulți au fost evacuați dintr-o clădire alăturată.

Pompierii intervin pentru localizarea și stingerea incendiului.

