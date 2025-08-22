Fraudă cu coduri QR. FBI, avertisment pentru utilizatorii de smartphone-uri, iPhone sau Android: „Escrocherie de tip brushing”

Biroul Federal de Investigații (FBI) a emis un avertisment referitor la un nou tip de escrocherie de tip „brushing”. Utilizatorii de smartphone au devenit ținta celei mai recente înșelătorii, devenită virală.

„Într-o escrocherie tradițională de tip brushing, vânzătorii online trimit marfă nesolicitat către un destinatar și apoi utilizează informațiile destinatarului pentru a posta o recenzie pozitivă a produsului”, se arată într-o declarație publicată de biroul FBI, potrivit Forbes.

Conform specialiștilor FBI, „infractorii trimit colete nesolicitate, fără detalii despre expeditor, care conțin un cod QR în locul datelor expeditorului, iar odată scanate, victimele furnizează informații personale și financiare, descărcând fără să știe software rău intenționat (viruși software) care fură date de pe telefonul lor. Aceste atacuri sunt concepute pentru a vă convinge să scanați codul”.

Dacă un utilizator de smartphone scanează acest cod OR, este redirecționat către un site web fraudulos conceput pentru a fura date sensibile, cum ar fi datele de conectare, numerele cardurilor de credit sau datele personale.

Conform FBI, „este imposibil să se determine dacă un cod QR reprezintă o amenințare doar uitându-te la el”. Amenințările sunt deosebit de periculoase, din cauză că, în prezent, utilizatorii sunt obișnuiți să „scaneze codurile QR cu camera telefonului pentru orice, de la instrucțiuni la meniuri”.

„Escrocheria cu coduri QR a evoluat la fel ca toate celelalte escrocherii”

Reprezentanții FBI au precizat că ultimul atac de acest gen prinde contur, fiind vorba despre o „schimbare de tactică”, având în vedere toate știrile despre taxele de drum neplătite, infracțiunile rutiere și chiar mesajele originale preferate despre colete nelivrate.

„Nu scanați coduri QR de origine necunoscută”, avertizează FBI, iar avertismentul transmis utilizatorilor de smartphone-uri menționează că „escrocheria cu coduri QR a evoluat la fel ca toate celelalte escrocherii, iar dacă scanați codul malițios al unui escroc, puteți ajunge să îi acordați acces la dispozitivul dvs.”

Astfel, atacatorii „pot accesa contactele, descărca programe malware sau vă pot redirecționa către un portal de plată fals. Odată ajunși acolo, le puteți acorda din greșeală acces la conturile dvs. bancare și la cardurile de credit. Dacă efectuați o plată prin intermediul unui cod QR fals, este dificil, dacă nu imposibil, să recuperați banii”, transmite FBI.

Cum se pot proteja utilizatorii

Specialiștii FBI au oferit mai multe moduri prin utilizatorii de smartphone-uri pot evita să cadă victime acestui nou tip de escrocherie de tip „brushing”.

Ave ți grijă la pachetele nesolicitate care conțin mărfuri pe care nu le-ați comandat.

Aveți grijă la pachetele care nu includ informații despre expeditor.

Luați măsuri de precauție înainte de a autoriza permisiunile telefonului și accesul la site-uri web și aplicații.

Nu scanați coduri QR de origine necunoscută.

Foto main – Profimedia Images

