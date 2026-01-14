Prima pagină » Actualitate » Incendiu la o casă din Sectorul 5. Două persoane au fost transportate la spital

Incendiu la o casă din Sectorul 5. Două persoane au fost transportate la spital

14 ian. 2026, 10:29, Actualitate

Un incendiu a izbucnit marți dimineață, în jurul orei 05:40, la o casă situată pe strada Iacob Andrei din Sectorul 5 al Capitalei. La sosirea primelor echipaje de pompieri, focul se manifesta cu flacără deschisă și degajări mari de fum, existând risc de propagare la construcțiile învecinate.

Până la sosirea echipei furnizorului de energie electrică, pompierii au intervenit pentru verificarea spațiilor din interiorul locuinței, în vederea identificării și evacuării eventualelor persoane surprinse, dar și pentru limitarea extinderii incendiului și protejarea vecinătăților.

În urma incidentului, două persoane care au suferit arsuri și au fost expuse la fum au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

”În această dimineață, în jurul orei 05:40 am intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la o casă, situată pe strada Iacob Andrei din Sectorul 5 al Capitalei.

La sosirea primelor echipaje de pompieri, incendiul se manifesta cu flacără deschisă și degajări de fum, existând pericolul de propagare la construcțiile învecinate.

Până la sosirea echipei de intervenție de la furnizorul de energie electrică, am acționat atât pentru verificare spațiilor din interiorul locuinței în vederea identificării și evacuării persoanelor posibil surprinse, dar și pentru limitarea propagării incendiului și protejarea vecinătăților.

În urma evenimentului două persoane cu arsuri și expunere la fum au fost transportate la spital.

Incendiul s-a manifestat la un imobil, la nivelul parterului și mansardei, pe o suprafață de aproximativ 80 mp.

Pentru gestionarea situației de urgență am intervenit cu șase autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, o autospecială de intervenție și salvare la înălțime și trei ambulanțe SMURD”, transmite ISU.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Explozie la Poliția Rutieră Lugoj, miercuri dimineață. Două persoane au fost rănite

Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Zalău. A fost activat Planul Roșu. Zece persoane au fost evacuate, una este intubată

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE INS: Rata anuală a inflaţiei a fost de 9,7%, în decembrie 2025. Energia electrică s-a scumpit cu aproximativ 61%
11:31
INS: Rata anuală a inflaţiei a fost de 9,7%, în decembrie 2025. Energia electrică s-a scumpit cu aproximativ 61%
SPORT Clubul din Superligă cu unii dintre cei mai fanatici suporteri, scos la vânzare chiar înainte de startul campionatului. Câți bani vor acționarii
11:27
Clubul din Superligă cu unii dintre cei mai fanatici suporteri, scos la vânzare chiar înainte de startul campionatului. Câți bani vor acționarii
SPORT Gigi Becali, declarație controversată despre un jucător de la FCSB: „Îi prelungesc contractul doar dacă își schimbă religia”
10:48
Gigi Becali, declarație controversată despre un jucător de la FCSB: „Îi prelungesc contractul doar dacă își schimbă religia”
SPORT FCSB amenință să boicoteze reluarea Ligii 1. De ce nu vrea campioana să intre pe teren la meciul cu FC Argeș
10:06
FCSB amenință să boicoteze reluarea Ligii 1. De ce nu vrea campioana să intre pe teren la meciul cu FC Argeș
Mediafax
„Nu suntem de vânzare”. Cum trăiesc oamenii din Groenlanda atenția globală și presiunile marilor puteri
Digi24
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga regiune în haos. „Iranul nu este Siria”
Cancan.ro
Cătălin Măruță se luptă cu datorii de peste 1 milion de euro! După ce Pro TV l-a dat afară, ies la iveală alte probleme
Prosport.ro
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Adevarul
Reforma făcută din pix în Poliție și Armată, bombă cu ceas, avertizează experții: „Vor fi tot mai multe cazuri grave ca cel din Caracal”
Mediafax
China a înregistrat un excedent comercial record de aproape 1.200 de miliarde de dolari în 2025
Click
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă
Digi24
Cum a ademenit o fostă profesoară sute de bărbați să lupte în Ucraina: Este „unul dintre cei mai importanți recrutori” ai Rusiei
Cancan.ro
De ce susține Gabriela Cristea că a plecat Cătălin Măruță de la PRO TV! L-a dat de gol
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce au descoperit jurnaliștii Top Gear după 16.000 km cu Dacia Bigster: „Aceasta este cea mai…”
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Descopera.ro
De ce nu trebuie să iei decizii atunci când ești stresat și grăbit?
EXTERNE Emisarii lui Donald Trump vor să meargă la Moscova pentru a discuta pacea din Ucraina. Witkoff și Kushner speră la o întâlnire cu Putin
11:53
Emisarii lui Donald Trump vor să meargă la Moscova pentru a discuta pacea din Ucraina. Witkoff și Kushner speră la o întâlnire cu Putin
FLASH NEWS Iranul promite răzbunare în cazul unui atac al americanilor. Surse: „Dacă SUA intervin, vom ataca bazele sale din regiune”
11:49
Iranul promite răzbunare în cazul unui atac al americanilor. Surse: „Dacă SUA intervin, vom ataca bazele sale din regiune”
SPORT Știm lotul cu care tricolorii atacă EHF EURO 2026! Când va juca naționala de handbal masculin
11:46
Știm lotul cu care tricolorii atacă EHF EURO 2026! Când va juca naționala de handbal masculin
FLASH NEWS Prună și Năsui fac apel pentru reformarea USR: „Cade în patima vechilor partide. USR devine ceea ce am criticat”
11:20
Prună și Năsui fac apel pentru reformarea USR: „Cade în patima vechilor partide. USR devine ceea ce am criticat”
FLASH NEWS Sorina Pintea, fost ministru al Sănătății, află miercuri dacă scapă sau nu de condamnarea la închisoare. ÎCCJ a amânat de trei ori decizia
11:02
Sorina Pintea, fost ministru al Sănătății, află miercuri dacă scapă sau nu de condamnarea la închisoare. ÎCCJ a amânat de trei ori decizia
ACTUALITATE Silviu Predoiu: „Nicușor Dan a confundat discuția dintre pilotul român și turnul de control cu o relație România- Elveția”
11:00
Silviu Predoiu: „Nicușor Dan a confundat discuția dintre pilotul român și turnul de control cu o relație România- Elveția”

Cele mai noi

Trimite acest link pe