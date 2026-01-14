Incendiu la o casă din Sectorul 5. Două persoane au fost transportate la spital

Un incendiu a izbucnit marți dimineață, în jurul orei 05:40, la o casă situată pe strada Iacob Andrei din Sectorul 5 al Capitalei. La sosirea primelor echipaje de pompieri, focul se manifesta cu flacără deschisă și degajări mari de fum, existând risc de propagare la construcțiile învecinate.

Până la sosirea echipei furnizorului de energie electrică, pompierii au intervenit pentru verificarea spațiilor din interiorul locuinței, în vederea identificării și evacuării eventualelor persoane surprinse, dar și pentru limitarea extinderii incendiului și protejarea vecinătăților.

În urma incidentului, două persoane care au suferit arsuri și au fost expuse la fum au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

”În această dimineață, în jurul orei 05:40 am intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la o casă, situată pe strada Iacob Andrei din Sectorul 5 al Capitalei. La sosirea primelor echipaje de pompieri, incendiul se manifesta cu flacără deschisă și degajări de fum, existând pericolul de propagare la construcțiile învecinate. Până la sosirea echipei de intervenție de la furnizorul de energie electrică, am acționat atât pentru verificare spațiilor din interiorul locuinței în vederea identificării și evacuării persoanelor posibil surprinse, dar și pentru limitarea propagării incendiului și protejarea vecinătăților. În urma evenimentului două persoane cu arsuri și expunere la fum au fost transportate la spital. Incendiul s-a manifestat la un imobil, la nivelul parterului și mansardei, pe o suprafață de aproximativ 80 mp. Pentru gestionarea situației de urgență am intervenit cu șase autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, o autospecială de intervenție și salvare la înălțime și trei ambulanțe SMURD”, transmite ISU.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Explozie la Poliția Rutieră Lugoj, miercuri dimineață. Două persoane au fost rănite

Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Zalău. A fost activat Planul Roșu. Zece persoane au fost evacuate, una este intubată