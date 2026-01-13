Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Zalău. A fost activat Planul Roșu. Zece persoane au fost evacuate, una este intubată

Ministerul Sănătății a anunțat activarea Planului Roșu de Intervenție după ce un apartament din Zălău a luat foc în urma exploziei unei butelii. Un bărbat cu arsuri a fost preluat de un echipaj de la Terapie Intensivă Mobilă și transportat la spital, iar alte 10 persoane expuse la fum au fost evacuate. În total, 39 de locatari au fost evacuați din imobil, conform ISU Sălaj.

Incidentul s-a produs într-un apartament situat la etajul al doilea al unui bloc de locuințe din localitatea Zalău, jud. Sălaj. Deflagrația ar fi fost provocată de explozia unei butelii, conform informațiilor transmise de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. O persoană a fost găsită inconștientă și a fost intubată și transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Alte 9 persoane au fost expuse la fum și ulterior evaluării medicale, încă o persoană conștientă a fost transportată la spital pentru intoxicație cu fum.

Incendiul se manifesta cu degajări de fum în apartamentul afectat la momentul sosirii pompierilor din cadrul Detașamentului Zalău. Echipajele de intervenție au acționat cu 3 mașini de stingere pentru lichidarea incendiului. De asemenea, au fost alocate o autospecială pentru transportul victimelor multiple, 4 ambulanțe SMURD și 2 ambulanțe SAJ. În finalul postării, Ministerul Sănătății a anunțat că incendiul a fost stins și urmează să revină cu detalii.