Explozie la Poliția Rutieră Lugoj, miercuri dimineață. Două persoane au fost rănite

O explozie a avut loc la o anexă din curtea Poliţiei Rutiere Lugoj, miercuri dimineață, 14 ianuarie 2026. În urma incidentului, două persoane au fost rănite, iar alta a făcut atac de panică.

Doi bărbați, angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, au fost răniți în urma exploziei care a avut loc miercuri dimineață, 14 ianuarie 2026, la ora 08:18. Un alt bărbat s-a ales cu atac de panică. La fața locului au intervenit o autospecială de primă intervenţie şi comandă, precum și 2 autospeciale de stingere şi 10 pompieri.

„Astăzi, 14.01.2026, în jurul orei 08:18, am fost solicitați să intervenim în urma unei deflagrații, neurmată de incendiu, într-o anexă din curtea poliției rutiere din municipiul Lugoj.

La fața locului s-au deplasat de urgență, o autospecială de primă intervenție și comandă, 2 autospeciale de stingere și 10 pompieri.

În urma deflagrației, au rezultat 3 victime, două persoane, dintre care o victimă de sex masculin, s-a deplasat la spital, prezintă arsuri la nivelul feței și membrelor superioare, cealaltă persoană este evaluată medical la fața locului, prezintă arsuri minore la nivelul membrului superior. Cea de-a treia victimă, prezintă atac de panică, primește îngrijiri medicale la fața locului.

Misiunea este în dinamică”, a transmis ISU Timiș.

Explozia a avut loc în perimetrul în care se află birourile de caziere și Secția de Poliție Rutieră. Traficul în zonă este blocat, în aceste momente. La fața locului acționează în continuare pompieri, polițiști și echipe medicale, transmite presa locală.

