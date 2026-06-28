Incendiu la un depozit de fier vechi din Portul Agigea. ISU a emis un mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din zonă

Un incendiu a izbucnit duminică dimineața, la un depozit de fier vechi din Portul Agigea. Autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert prin care locuitorii din zonă au fost avertizați cu privire la degajările mari de fum.

Potrivit ISU Constanța, incendiul a izbuncit în Portul Agigea, la gunoi și fier vechi, în zona Porții 10. Localnicii din zonă au primit un mesaj Ro-Alert care vizează degajări mari de fum.

„Incendiu gunoi si fier vechi in port Agigea, Poarta 10. La ora 6:55 a fost transmis mesaj tip Ro-Alert pentru degajari de fum in zona localităţii Agigea!”, a transmis ISU Dobrogea.