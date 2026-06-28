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Incendiu la un depozit de fier vechi din Portul Agigea. ISU a emis un mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din zonă

Incendiu la un depozit de fier vechi din Portul Agigea. ISU a emis un mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din zonă
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Un incendiu a izbucnit duminică dimineața, la un depozit de fier vechi din Portul Agigea. Autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert prin care locuitorii din zonă au fost avertizați cu privire la degajările mari de fum.

Potrivit ISU Constanța, incendiul a izbuncit în Portul Agigea, la gunoi și fier vechi, în zona Porții 10. Localnicii din zonă au primit un mesaj Ro-Alert care vizează degajări mari de fum.

„Incendiu gunoi si fier vechi in port Agigea, Poarta 10.  La ora 6:55 a fost transmis mesaj tip Ro-Alert pentru degajari de fum in zona localităţii Agigea!”, a transmis ISU Dobrogea.

Pompierii spun că nu sunt înregistrate victime și nu se impune evacuarea în zonă. De asemenea, ISU Constanța intervine la fața locului cu patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoplatformă, un echipaj SMURD, iar din cadrul unui operator privat intervine o autospecială de stingere.
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