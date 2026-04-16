Incendiu puternic într-un bloc din municipiul Craiova

Un incendiu de amploare a izbucnit, joi dimineața, la un apartament dintr-un bloc situat pe Bulevardul Dacia din municipiul Craiova, fiind evacuate două persoane din imobil de către forțele de intervenție, iar alți 12 locatari s-au autoevacuat, relatează Agerpres.
Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dolj, pentru stingerea focului intervine Secţia de Pompieri Craiova cu două autospeciale de lucru cu apă şi spumă (ASAS) şi o ambulanţă SMURD (EPA).
Dispozitivul este coordonat de un ofiţer şi 12 subofiţeri.
„Având în vedere amploarea evenimentului, s-a dispus suplimentarea forţelor cu încă o autospecială (ASAS) din cadrul Detaşamentului 1 Pompieri Craiova şi o autospecială pentru salvare de la înălţime (ASCM)”, a informat ISU Dolj.
Intervenția este în dinamică, iar până la acest moment nu sunt victime înregistrate.
