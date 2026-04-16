Un incendiu de amploare a izbucnit, joi dimineața, la un apartament dintr-un bloc situat pe Bulevardul Dacia din municipiul Craiova, fiind evacuate două persoane din imobil de către forțele de intervenție, iar alți 12 locatari s-au autoevacuat, relatează Agerpres.

Incendiu puternic într-un bloc din municipiul Craiova

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dolj, pentru stingerea focului intervine Secţia de Pompieri Craiova cu două autospeciale de lucru cu apă şi spumă (ASAS) şi o ambulanţă SMURD (EPA).

Dispozitivul este coordonat de un ofiţer şi 12 subofiţeri.

„Având în vedere amploarea evenimentului, s-a dispus suplimentarea forţelor cu încă o autospecială (ASAS) din cadrul Detaşamentului 1 Pompieri Craiova şi o autospecială pentru salvare de la înălţime (ASCM)”, a informat ISU Dolj.

Intervenția este în dinamică, iar până la acest moment nu sunt victime înregistrate.

