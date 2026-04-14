Prima pagină » Actualitate » Pericol de incendiu la Sinagoga Eșua Tova din centrul Bucureștiului. Mai multe autospeciale acționează la fața locului

Sinagoga Eșua Tova din București este în pericol de incendiu după ce mai multă vegetație din zonă a luat foc. Imaginile surprinse arată cum flăcările au acaparat unul dintre pereții exteriori ai blocului de lângă lăcașul de cult și riscă să se extindă. 

Din primele informații, incendiul ar fi pornit de la o bucătărie. La fața locului acționează mai multe autospeciale iar traficul în zonă este blocat.

Un incendiu a izbucnit marți pe fațada unei clădiri situate pe strada Tache D. Ionescu, în București. Flăcările s-au manifestat inițial la vegetație uscată, extinzându-se ulterior și afectând o parte din imobil. Potrivit ISU București – Ilfov, pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu produs pe fațada unei clădiri, de pe strada Tache D. Ionescu, din București.

Potrivit informațiilor transmise de ISU București-Ilfov, incendiul a afectat fațada și acoperișul clădirii pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați. La sosirea primelor echipaje de intervenție, focul se manifesta cu flacără deschisă la vegetația din zonă.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs pe fațada unei clădiri, de pe strada Tache D. Ionescu, din Capitală. La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta cu flacără la vegetație uscată. Au fost afectate o fațadă și acoperișul pe aproximativ 100 mp. Până în momentul de față fără victime. Intervenim cu 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, Detașamentul Special de Salvatori, o autospecială de descarcerare si un echipaj SMURD. În momentul de față incendiul este localizat”.

