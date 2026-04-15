Prima pagină » Actualitate » Incendiu puternic la un bloc social din Constanța: 9 persoane au rămas internate în spital, una în stare foarte gravă. Planul Roșu a fost activat

Incendiu puternic la un bloc social din Constanța: 9 persoane au rămas internate în spital, una în stare foarte gravă. Planul Roșu a fost activat

Galerie Foto 7
Foto: ISU Constanța

Pompierii au intervenit marți seară pentru a stinge un incendiu izbucnit la un bloc social din cartierul Henri Coandă, în municipiul Constanța. Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), existau informații preliminare că mai multe persoane ar fi fost surprinse în interior. Din cauza gravității situației, a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

Incendiu violent la un bloc social din Constanța: 157 de persoane au fost evacuate

În urma incendiului, nouă persoane, dintre care patru minori, au fost internate la Spitalul Județean de Urgență, în timp ce alte trei au refuzat spitalizarea. Reprezentanții Consiliului Județean Constanța au precizat că un bărbat de 64 de ani a suferit arsuri pe aproximativ 80% din suprafața corpului, fiind intubat și în stare critică. Un alt bărbat, în vârstă de 58 de ani, prezintă arsuri pe circa 6% din suprafața corporală.

Alți șase pacienți, printre care o femeie cu arsuri la nivelul antebrațelor, au suferit intoxicații cu fum și au primit oxigen, însă trei dintre aceștia au refuzat internarea. De asemenea, patru minori, cu vârste între 10 și 17 ani, intoxicați cu fum, au fost internați la secția de Pediatrie pentru supraveghere și tratament de specialitate.

Primăria Constanța a anunțat că, în total, 157 de persoane au fost evacuate din clădirea afectată. Incendiul s-a manifestat generalizat la nivelul blocului HC 7 de pe Aleea Umanității, din campusul Henri Coandă, ceea ce a impus activarea Planului Roșu de Intervenție.

La intervenție au participat peste 90 de pompieri, cu 10 autospeciale de la ISU Constanța, sprijiniți de echipaje din cadrul ISU Ialomița, inclusiv autospeciale, autoscări, echipaje de descarcerare, ambulanțe SMURD și SAJ, precum și autospeciale pentru transportul victimelor multiple și intervenție rapidă.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

