Explozii în lanț urmate de un incendiu uriaș la o rafinărie-cheie din Australia. Flăcările s-au ridicat la 60 de metri înălțime

Un incendiu violent izbucnit la rafinăria Viva Energy din Geelong, Australia, după o serie de explozii suspecte în lanț. Autoritățile au cerut populației să evite cumpărăturile în panică, în contextul dependenței energetice și al tensiunilor globale.

Un incendiu de proporții a izbucnit la rafinăria Viva Energy din Geelong, statul Victoria, una dintre cele două rafinării majore ale Australiei, responsabilă pentru aproximativ 10% din combustibilul național.

Pompierii au intervenit miercuri noapte, în jurul orei 23:15, după ce mai multe explozii au fost urmate de un incendiu extrem de puternic. Flăcările au atins înălțimi de până la 60 de metri, potrivit autorităților.

Sursa video – X/@daviddelapaz

Din primele date, incendiul ar fi fost declanșat de o „scurgere importantă” de gaze inflamabile și hidrocarburi lichide, a declarat Mark McGuinness, coordonatorul intervenției de la fața locului.

„A fost deosebit de violent. Ceea ce a început ca un mic incendiu, s-a transformat după mai multe explozii într-un incendiu de amploare și de o intensitate formidabilă”, a declarat responsabilul.

Ministrul energiei, Chris Bowen, a precizat că impactul principal vizează producția de benzină.

„În acest stadiu, cel mai important impact pare să fie asupra producției de benzină”, a declarat acesta la televiziunea națională ABC.

Alte instalații ale rafinăriei, inclusiv cele pentru kerosen și motorină, au fost protejate datorită activării sistemelor de izolare.

Autoritățile cer calm: fără panică la benzinării

Deși imaginile surprinse joi dimineață arată coloane dense de fum deasupra complexului industrial, autoritățile au confirmat că nu există victime. Compania Viva Energy a transmis că „nu va exista niciun impact imediat asupra livrărilor de combustibil”.

„Producția nu este prioritatea noastră principală. Astăzi, prioritatea noastră este asigurarea siguranței sitului”, a declarat directorul general, Scott Wyatt.

În același timp, ministrul Chris Bowen a făcut apel la populație să nu intre în panică.

„Este important ca oamenii să cumpere atât combustibil cât au nevoie. Dar nici mai mult, nici mai puțin”, a îndemnat el.

Rafinăria din Geelong, deschisă în 1954, poate procesa până la 120.000 de barili de petrol pe zi și asigură peste jumătate din combustibilul statului Victoria.

Incidentul vine într-un moment sensibil pentru Australia, la doar o săptămână după un acord între guvern și Viva Energy pentru securizarea resurselor energetice, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu.

Australia depinde puternic de importurile de petrol care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, o rută afectată de conflict. În prezent, rezervele de combustibil ale țării acoperă aproximativ 38 de zile, sub pragul minim de 90 de zile recomandat de Agenția Internațională pentru Energie. Guvernul a exclus, pentru moment, raționalizarea combustibilului, însă a îndemnat populația să reducă consumul și să folosească transportul public.

