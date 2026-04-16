Explozii în lanț urmate de un incendiu uriaș la o rafinărie-cheie din Australia. Flăcările s-au ridicat la 60 de metri înălțime

Un incendiu violent izbucnit la rafinăria Viva Energy din Geelong, Australia, după o serie de explozii suspecte în lanț. Autoritățile au cerut populației să evite cumpărăturile în panică, în contextul dependenței energetice și al tensiunilor globale.
Un incendiu de proporții a izbucnit la rafinăria Viva Energy din Geelong, statul Victoria, una dintre cele două rafinării majore ale Australiei, responsabilă pentru aproximativ 10% din combustibilul național.
Pompierii au intervenit miercuri noapte, în jurul orei 23:15, după ce mai multe explozii au fost urmate de un incendiu extrem de puternic. Flăcările au atins înălțimi de până la 60 de metri, potrivit autorităților.
Sursa video – X/@daviddelapaz
Din primele date, incendiul ar fi fost declanșat de o „scurgere importantă” de gaze inflamabile și hidrocarburi lichide, a declarat Mark McGuinness, coordonatorul intervenției de la fața locului.
„A fost deosebit de violent. Ceea ce a început ca un mic incendiu, s-a transformat după mai multe explozii într-un incendiu de amploare și de o intensitate formidabilă”, a declarat responsabilul.
Ministrul energiei, Chris Bowen, a precizat că impactul principal vizează producția de benzină.
„În acest stadiu, cel mai important impact pare să fie asupra producției de benzină”, a declarat acesta la televiziunea națională ABC.
Alte instalații ale rafinăriei, inclusiv cele pentru kerosen și motorină, au fost protejate datorită activării sistemelor de izolare.
Deși imaginile surprinse joi dimineață arată coloane dense de fum deasupra complexului industrial, autoritățile au confirmat că nu există victime. Compania Viva Energy a transmis că „nu va exista niciun impact imediat asupra livrărilor de combustibil”.
„Producția nu este prioritatea noastră principală. Astăzi, prioritatea noastră este asigurarea siguranței sitului”, a declarat directorul general, Scott Wyatt.
În același timp, ministrul Chris Bowen a făcut apel la populație să nu intre în panică.
„Este important ca oamenii să cumpere atât combustibil cât au nevoie. Dar nici mai mult, nici mai puțin”, a îndemnat el.
Rafinăria din Geelong, deschisă în 1954, poate procesa până la 120.000 de barili de petrol pe zi și asigură peste jumătate din combustibilul statului Victoria.
Incidentul vine într-un moment sensibil pentru Australia, la doar o săptămână după un acord între guvern și Viva Energy pentru securizarea resurselor energetice, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu.
Australia depinde puternic de importurile de petrol care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, o rută afectată de conflict. În prezent, rezervele de combustibil ale țării acoperă aproximativ 38 de zile, sub pragul minim de 90 de zile recomandat de Agenția Internațională pentru Energie. Guvernul a exclus, pentru moment, raționalizarea combustibilului, însă a îndemnat populația să reducă consumul și să folosească transportul public.
