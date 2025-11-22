Incendiu puternic la un bloc din București. 15 victime au ajuns la spital. Care este starea lor

Un incendiu puternic a izbucnit marți seară la un bloc din București, anunță ISU. Pompierii intervin cu 10 autospeciale și 6 ambulanțe la fața locului. Conform informațiilor de la autorități, sunt 17 victime în acest moment.
Din persoanele transportate la spital, una este intubată, 4 au fost expuse la fum, iar una prezenta arsuri la un membru inferior.
Victimele au ajuns la mai multe spitale din București, după cum urmează:
„Intervenim pentru stingerea unui incendiu, produs într-un apartament de pe strada Sg. Ion Nuțu, sector 5, București.
Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum, într-un apartament la nivelul etajului 5 dintr-un bloc cu 11 etaje.
Sunt degajări mari de fum și pe scara blocului. Au fost constituite echipe de căutare-salvare pentru identificarea și evacuarea tuturor persoanelor posibil surprinse.
Misiunea este în dinamică, revenim cu date.
Pentru gestionarea situației de urgență intervin: 7 autospeciale de stingere, 1 autospecială de descarcerare, 2 autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, Detașamentul Special de Salvatori și 6 ambulanțe SMURD”, a transmis ISU.