Jurnalistul britanic care a schimbat imaginea turismului românesc, Charley Ottley, devine cetăţean român pe 6 noiembrie

Jurnalistul Charley Ottley a devenit cetăţean român cu acte în regulă. Acesta a obţinut cetăţenia română şi va depune jurământul de credinţă pe 6 noiembrie.

Chiar dacă a dat piept cu realitatea românească, şi a stat câteva zile pe întuneric în localitatea în care s-a stabilit, tot a continuat să vrea cetăţenia română.

Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie (ANC) a anunţat că pe 6 noiembrie, la sediul său, are loc ceremonia solemnă de depunere a jurământului de credinţă faţă de România de către mai mulţi străini care au obţinut cetăţenia română.

”Solemnitatea sesiunii (…) este consolidată de diversitatea ţărilor de provenienţă a noilor cetăţeni români, aceştia fiind originari din ţări precum Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Italia, Turcia, Brazilia, Iordania, Liban, Serbia şi India, fapt ce confirmă vocaţia globală a României şi forţa legăturilor sale umane şi diplomatice”.

În cadrul ceremoniei solemne vor depune jurământul şi persoane care au contribuit în mod deosebit la promovarea culturii, civilizaţiei şi spiritualităţii româneşti, precum Charley Ottley, care a avut o contribuţie remarcabilă la promovarea turismului, culturii şi patrimoniului natural al ţării la nivel mondial.

”Prin documentarele sale de excepţie – ‘Wild Carpathia’ şi ‘Flavours of Romania’ – a reuşit să surprindă cu măiestrie spiritul, autenticitatea şi frumuseţea pitorească a României”, a afirmat preşedintele interimar al ANC, Claudia Ţapardel.

