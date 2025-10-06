Jurnalistul Charlie Ottley, un britanic îndrăgostit de România și stabilit aici de câțiva ani, a reacționat imediat după ce o pană de curent de 3 zile a lăsat mai mulți vârstnici din județul Brașov pradă unui frig pătrunzător.

Mai multe localități din județul Brașov au rămas fără curent electric timp de aproape 3 zile, după ce un val de zăpadă abundentă a rupt copacii, care au căzut peste liniile de alimentare. Cazul a fost semnalat de jurnalistul britanic Charlie Ottley, stabilit în România, cunoscut pentru documentarele sale dedicate frumuseților naturale și patrimoniale ale Transilvaniei.

„E de necrzut! Pentru ce plătim?”

Astfel, zăpada căzută din abundență a lăsat localitățile Bran, Moeciu și Fundata fără curent timp de 3 zile consecutiv. În opinia jurnalistului britanic, situația din zonă este una critică, afectând în special bătrânii care locuiesc singuri și nu dețin sobe pe lemne. Mulți turiști au renunțat la sejururile lor din acest weekend din cauza acestei situații.

„E de necrezut! Nu avem curent de aproape 3 zile. A revenit pentru scurt timp, dar s-a luat din nou ieri, la prânz, și nici azi dimineață nu funcționează. Nu putem spăla, nu putem trage apa la toaletă – și toată mâncarea din congelator s-a stricat. Sunt oameni în vârstă care tremură în casele lor fără căldură, în timp ce afară ninge puternic. Pentru ce plătim?”, a scris jurnalistul pe contul său de Facebook.

Ottley a mai punctat că gospodăriile au rămas fără apă, frigiderele s-au dezghețat, unele alimente stricându-se iremediabil.

„Nu e vorba despre noi, suntem bine, în afară de faptul că am pierdut un congelator plin cu mâncare, dar în mediul rural trăiesc mulți bătrâni care nu mai au sobe pe lemne. Cum ar putea ei să stea la cald zile întregi, când afară sunt minus un grad și nicio sursă de încălzire?”, a adăugat jurnalistul.

Primele întreruperi au fost semnalate vineri, 3 octombrie, iar locuitorii din zonă au fost asigurați că se va remedia totul.

„Am fost informați că problema s-a rezolvat. Doar că nu a fost”

„Am fost informați că problema s-a rezolvat. Doar că nu a fost. Am sunat din nou la Electrica în această dimineață, am stat o jumătate de oră pe linie, doar ca să ni se spună că problema fusese rezolvată aseară. Numai că nu era. Din câte știu, tot satul e fără curent”, a scris Ottley.

Britanicul a criticat dur lipsa de preocupare a companiei de distribuție, acuzând că nu s-au tăiat ramurile de copaci din apropierea firelor electrice.

„De ce nu și-au petrecut vara tăind crengi departe de sârme? Chiar fac asta sau doar așteaptă o altă pană de curent înainte de a rezolva problema?”, a conchis Ottley.

