ÎNCEPE construcția Drumului Expres Focșani-Brăila. A fost emis ordinul de începere a contractului stabilită data pentru începerea etapei de proiectare

14 nov. 2025, 15:36, Actualitate
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat – pe Facebook – că, vineri, Compania Națională de Investiții Rutiere a emis ordinul de începere pentru contractul Drumului Expres Focșani-Brăila și a stabilit data de 2 decembrie 2025 pentru începerea etapei de proiectare.

Tronsonul are o lungime de 73,5 kilometri și va asigura legătura între Autostrada Moldovei A7, Podul peste Dunăre de la Brăila, Drumul Expres Brăila-Galați, precum și legături către Tulcea și Constanța, iar finanțarea sa va fi asigurată din fonduri europene nerambursabile și de la bugetul de stat.

Durata de realizare este de 42 de luni, din care 6 luni pentru etapa de proiectare și 36 de luni pentru execuția lucrărilor, ceea ce înseamnă că drumul expres ar putea fi finalizat în 2028, dacă nu apar întârzieri.

Pe traseul din județele Vrancea și Brăila sunt prevăzute 57 de poduri și viaducte, șase noduri rutiere, două parcări de scurtă durată și un spațiu de servicii prevăzut cu zonă rezervată pentru benzinărie și spațiu pentru comerț și alimentație publică.

Această infrastructură complexă va necesita eforturi importante din partea constructorilor, având în vedere numărul mare de poduri și viaducte care trebuie realizate.

Contractul pentru realizarea Drumului Expres Focșani-Brăila a fost semnat cu Asocierea de constructori din România SA&PE Construct (lider asociere), Spedition UMB, Tehnostrade și Arcada Company în urmă cu două săptămâni.

Drumul expres va reprezenta o arteră vitală pentru dezvoltarea economică a zonei de est a României, facilitând transportul de mărfuri și pasageri între Moldova, Muntenia și litoralul Mării Negre.

