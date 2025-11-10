Prima pagină » Actualitate » Ministrul Transporturilor cere constructorului accelerarea lucrărilor pe A1. MOMENTUL zilei, surprins pe sensul Lugoj-Deva. Care este PLANUL pentru proiectul de 1,82 miliarde lei

Ministrul Transporturilor cere constructorului accelerarea lucrărilor pe A1. MOMENTUL zilei, surprins pe sensul Lugoj-Deva. Care este PLANUL pentru proiectul de 1,82 miliarde lei

10 nov. 2025, 18:03, Actualitate

Străpungerea galeriei de pe sensul Lugoj-Deva al autostrăzii A1 a fost realizată luni, a anunțat Ministrul Transporturilor, care atrage atenția constructorului că ritmul lucrărilor trebuie accelerat. Ministrul Ciprian Șerban susține că o nouă etapă a fost parcursă pe șantierul secțiunii de autostradă Margina-Holdea (A1).

Contractul pentru proiectarea și execuția secțiunii Margina-Holdea are o valoare de 1,82 miliarde lei și este finanțat prin PNRR.

„Astăzi s-a realizat și străpungerea galeriei de pe sensul Lugoj – Deva (calea 1), a Tunelului 1. Galeria 2 (sensul Deva – Lugoj) a fost finalizată la sfârșitul lunii iulie. Însă, pentru a respecta termenele limită, Asocierea de constructori români și bosniaci (UMB – Euro Asfalt) trebuie să accelereze ritmul de lucru”, spune Ciprian Șerban pe Facebook.

Potrivit acestuia, stadiul fizic pe întregul șantier, de 9,13 km, este de 44%, iar lucrările se concentrează pe finalizarea a două secțiuni importante: Tunelul 2 și Tunelul Cut&Cover.

„La Tunelul 2, s-au forat 2: 445 m din cei 1.985 m ai galeriei dreapte și 447 m din cei 1.825 m ai galerie stângi. La galeria dreaptă a Tunelului Cut&Cover, s-au forat 143 m din cei 302 m, iar la galeria stângă s-au forat și 219 m din cei 228 m”, mai arată ministrul Transporturilor.

Acesta spune că pe șantier sunt peste 750 de muncitori și 200 de utilaje, iar anul viitor secțiunea trebuie finalizată pentru a putea circula neîntrerupt pe autostradă, de la Boița la Nădlac, pe o distanță de circa 360 km.

