Prima pagină » Actualitate » Începutul Anului Nou bisericesc. De ce a fost aleasă data de 1 septembrie pentru această sărbătoare creștină

Începutul Anului Nou bisericesc. De ce a fost aleasă data de 1 septembrie pentru această sărbătoare creștină

Începutul Anului Nou bisericesc. De ce a fost aleasă data de 1 septembrie pentru această sărbătoare creștină
Începutul Anului Nou bisericesc
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Biserica Ortodoxă sărbătorește începutul anului nou în prima zi a lunii septembrie. Data la care se sărbătorește Anul Nou bisericesc a fost stabilită de Sfinții Părinți la Sinodul I de la Niceea (325).

La baza luării acestei decizii a stat considerentul că începutul activității de propovăduire a Evangheliei de către Mântuitorul Iisus Hristos s-a făcut la începutul aceste luni.

„Acum a mers Domnul Iisus Hristos în Nazaret”

„Acum a mers Domnul nostru Iisus Hristos în Nazaret, unde crescuse, și în zi de sâmbătă a intrat în adunarea evreilor, cum era obiceiul la ei, să se adune mai ales sâmbăta în sinagogă și să învețe poporul din cărțile prorocilor”, scrie în Viețile Sfinților.

Sondaj Gândul

Ce îți dorești de la viitorul guvern?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Atunci, intrând Iisus în sinagogă s-a sculat să citească și I s-a dat cartea prorocului Isaia pe care, deschizând-o, a aflat locul unde era scris:

„Duhul Domnului este peste Mine, pentru care M-a uns să binevestesc săracilor; M-a trimis să vindec pe cei zdrobiți cu inima; să propovăduiesc robilor dezrobirea și celor orbi vederea; să slobozesc pe cei apăsați. Și să vestesc anul plăcut Domnului”. (Luca 4, 18, 19)

Închizând apoi și dând cartea, a început să învețe, arătându-Se pe Sine că este adevăratul Mesia trimis oamenilor de Dumnezeu-Tatăl, spre mântuirea și înnoirea vieții, împlinindu-se astfel scriptura citită.

În Legea Veche, din această lună începeau a se număra anii până la 50, precum a poruncit Domnul celor ce intraseră în pământul făgăduinței. Numărând 49 de ani, al 50-lea cu dinadinsul să-l prăznuiască, nu numai ei singuri și robii lor, boii și catârii lor, ci și pământul pe care locuiau să fie nearat și nesemănat; nici chiar spicele ce creșteau pe el să nu le strângă, nici strugurii din vii, nici roadele din grădini să nu se culeagă și să fie lăsate spre hrana oamenilor săraci, a animalelor și a păsărilor.

„În al 50-lea an se iertau datoriile datornicilor, se dădea libertate robilor și cu mare grijă se păzea pe sine tot omul, să nu mânie pe Dumnezeu cu vreun păcat, nici să mâhnească pe aproapele, pentru că era anul iertării și al curățirii de păcate. Această poruncă a Domnului se întindea până la al 50-lea an, și se împărțea în șapte șeptimi de ani, adică de 7 ori câte 7 ani, și fiecare al 7-lea an se numea «sâmbătă» (sabat), adică odihnă”, mai arată Viețile Sfinților.

Cine a fost Sfântul Cuviosul Dionisie Exiguul

Tot în ziua de 1 septembrie, Biserica a rânduit să fie pomenit Sfântul Cuviosul Dionisie Exiguul, din Dobrogea. Numit și Cel Mic sau Smerit, el avea cunoștințe temeinice de astronomie și a stabilit la vremea lui pascalia sau data sărbătoririi Paștelui. Luând pentru prima dată ca punct de plecare pentru numărarea anilor Nașterea Mântuitorului ca anul 1 al erei creștine, a fixat cronologia erei creștine.

După ce a petrecut o perioadă la Constantinopol, Sfântul Dionisie a mers la Roma, unde a fost hirotonit preot. A tradus în limba latină lucrările Sfinților Grigorie de Nyssa, Chiril al Alexandriei și Proclu al Constantinopolului.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Reuniunea Anuală a Diplomației Române. Nicușor Dan îi primește, la Palatul Cotroceni, pe șefii misiunilor din străinătate
08:08
Reuniunea Anuală a Diplomației Române. Nicușor Dan îi primește, la Palatul Cotroceni, pe șefii misiunilor din străinătate
NEWS ALERT Ieftiniri peste noapte la motorină, după noua reducere de acciză. Prețurile au ajuns la sub 10 lei pe litru în unele benzinării
07:56
Ieftiniri peste noapte la motorină, după noua reducere de acciză. Prețurile au ajuns la sub 10 lei pe litru în unele benzinării
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.650. Peste 10 explozii au zguduit Kievul, într-un atac masiv cu rachete și drone lansat de Rusia
07:37
Război în Ucraina, ziua 1.650. Peste 10 explozii au zguduit Kievul, într-un atac masiv cu rachete și drone lansat de Rusia
NEWS ALERT Din nou RO-Alert în Tulcea. Două aeronave F-18 au fost ridicate în aer
07:26
Din nou RO-Alert în Tulcea. Două aeronave F-18 au fost ridicate în aer
ACTUALITATE 1 Septembrie, calendarul zilei: Ruud Gullit împlinește 64 de ani, Dudu Georgescu 76. Se stinge Ion Oblemenco
07:15
1 Septembrie, calendarul zilei: Ruud Gullit împlinește 64 de ani, Dudu Georgescu 76. Se stinge Ion Oblemenco
JUSTIȚIE De ce a decis Judecătoria condamnarea fostei primărițe a Sectorului 1, Clotilde Armand. În camera preliminară s-a vorbit de o stare de periculozitate a faptei edilului
06:00
De ce a decis Judecătoria condamnarea fostei primărițe a Sectorului 1, Clotilde Armand. În camera preliminară s-a vorbit de o stare de periculozitate a faptei edilului
Mediafax
Telefoanele, așa cum le știm, SE SCHIMBĂ! Ce spun noile politici UE
Digi24
Imagini virale: lider spiritual indian, în cabină de sticlă cu aer condiționat și picioarele afară pentru a fi sărutate
Cancan.ro
Keffe D, găsit vinovat pentru uciderea lui Tupac Shakur! Decizia care pune capăt unui mister de aproape 30 de ani
Prosport.ro
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Adevarul
VIDEO Ce prețuri au bulgarii după trecerea la euro: „Cum își permit oamenii ăștia?”
Mediafax
Nicușor Dan o primește la Cotroceni pe Angela Merkel! Ce se află în spatele vizitei fostului cancelar german
Click
Anca Pandrea, ultimele mărturisiri înainte de moarte: „Nu sunt singură, simt că Iura este cu mine”
Digi24
O muscă din Arctica a ajuns în Antarctica. Oamenii de ştiinţă avertizează: poate provoca „o destabilizare ecosistemică a mediului”
Cancan.ro
Boala GRAVĂ de care suferea Anca Pandrea. Actrița s-a stins din viață la 80 de ani
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman a slăbit enorm în patru luni. Obiceiul simplu cu care își începe fiecare dimineață! Cum arată acum
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Exclusiv | CNAIR: România va depăși 1.600 km de autostradă și Drum Expres până la finalul anului
Descopera.ro
O galaxie fără stele i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Descopera.ro
De ce o sticlă de apă lăsată în mașină poate fi periculoasă?
FLASH NEWS Péter Magyar anunță că Ungaria poate recupera cele 16,4 miliarde de euro blocate de UE în era Viktor Orbán: „Am venit să ne luăm banii!”
08:44
Péter Magyar anunță că Ungaria poate recupera cele 16,4 miliarde de euro blocate de UE în era Viktor Orbán: „Am venit să ne luăm banii!”
FLASH NEWS Șeful Armatei SUA, implicat direct în negocierile privind războiul din Ucraina, a demisionat din funcție după luni de tensiuni cu șeful Pentagonului
08:10
Șeful Armatei SUA, implicat direct în negocierile privind războiul din Ucraina, a demisionat din funcție după luni de tensiuni cu șeful Pentagonului
FLASH NEWS Grupul de la Vișegrad revine la masa negocierilor. Miniștrii de externe din Polonia, Cehia, Slovacia și Ungaria se reunesc după doi ani de tensiuni
07:34
Grupul de la Vișegrad revine la masa negocierilor. Miniștrii de externe din Polonia, Cehia, Slovacia și Ungaria se reunesc după doi ani de tensiuni
DIPLOMAȚIE Liderii Chinei și Indiei i-au cerut lui Putin să pună capăt războiului din Ucraina
06:00
Liderii Chinei și Indiei i-au cerut lui Putin să pună capăt războiului din Ucraina
EXCLUSIV Polițistul local travestit de la Primăria Generală și-a reclamat colegii la Secția 17. Ce pățește, la muncă, agentul care se îmbracă în femeie
05:00
Polițistul local travestit de la Primăria Generală și-a reclamat colegii la Secția 17. Ce pățește, la muncă, agentul care se îmbracă în femeie
FLASH NEWS Bogdan Ivan cere verificări la pompă după reducerea cu 25% a accizei la motorină: „Oamenii și companiile românești nu mai pot duce singuri povara”
00:15
Bogdan Ivan cere verificări la pompă după reducerea cu 25% a accizei la motorină: „Oamenii și companiile românești nu mai pot duce singuri povara”

Cele mai noi

Trimite acest link pe