Prima pagină » Știri externe » Trump amenință cu schimbarea poziției SUA privind Insulele Falkland. Disputa a provocat un război între Argentina și Marea Britanie în 1982

Trump amenință cu schimbarea poziției SUA privind Insulele Falkland. Disputa a provocat un război între Argentina și Marea Britanie în 1982

Trump amenință cu schimbarea poziției SUA privind Insulele Falkland. Disputa a provocat un război între Argentina și Marea Britanie în 1982
Donald Trump: Donald Trump: „Este ridicol ca SUA să continue pe această cale unilaterală când relația nu este reciprocă” / Foto - Mediafax
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Donald Trump nu exclude o revizuire a poziției SUA privind Insulele Falkland, teritoriu britanic revendicat de Argentina. Declarația vine după informații potrivit cărora Washingtonul ar putea folosi disputa pentru a presa Londra să majoreze cheltuielile pentru apărare.

Trump deschide un nou subiect sensibil în relația dintre Statele Unite și Regatul Unit. Liderul de la Casa Albă a declarat luni că nu exclude o „revizuire” a poziției Washingtonului în disputa privind Insulele Falkland, arhipelagul din Atlanticul de Sud administrat de britanici și revendicat de Argentina de mai multe decenii, potrivit The Independent.

Donald Trump | Foto – Mediafax

Statele Unite au evitat până acum să se pronunțe asupra problemei suveranității propriu-zise.

Washingtonul recunoaște faptul că Regatul Unit administrează de facto Insulele Falkland, cunoscute în Argentina drept Insulele Malvine, însă nu adoptă o poziție privind revendicările de suveranitate ale celor două țări.

Întrebat în Biroul Oval dacă această politică ar putea fi schimbată, Donald Trump nu a exclus scenariul.

„Trec mereu în revistă toate pozițiile. Aceasta este una dintre multe altele”, a declarat Donald Trump.

WASHINGTON, DC – FEBRUARY 24: US President Donald Trump delivers his State of the Union address to a joint session of Congress in the chambers of the U.S. House of Representatives in Washington, DC on February 24, 2026. Nathan Posner / Anadolu/ABACAPRESS.COM

Declarația lui Trump vine după ce publicația britanică The Telegraph a relatat că Washingtonul ar amenința să-și reconsidere poziția și să se opună explicit recunoașterii suveranității britanice asupra insulelor, dacă Londra nu își majorează cheltuielile militare.

O asemenea legătură între problema Falkland și contribuția britanică la apărare ar transforma disputa teritorială într-un posibil instrument de presiune în relația dintre două dintre cele mai apropiate țări aliate din NATO.

Falkland, disputa care a provocat un război între Argentina și Marea Britanie

Insulele Falkland se află în Oceanul Atlantic de Sud, la aproximativ 600 de kilometri de coasta patagoniană a Argentinei, iar suveranitatea asupra arhipelagului reprezintă de aproape două secole o sursă de tensiuni între Buenos Aires și Londra.

Insulele Falkland - Foto: X/@BatPhoenix07

Insulele Falkland – Foto: X/@BatPhoenix07

Disputa a culminat în 1982, când Argentina și Regatul Unit au intrat în război pentru controlul insulelor. Conflictul a durat 74 de zile și s-a încheiat cu victoria forțelor britanice.

Războiul a provocat moartea a 649 de militari argentinieni și 255 de militari britanici, rămânând unul dintre cele mai sensibile episoade din istoria modernă a celor două țări.

Înfrângerea militară nu a determinat Argentina să renunțe la revendicările sale. Buenos Aires continuă să considere insulele, pe care le numește Islas Malvinas, parte a teritoriului argentinian. De cealaltă parte, Regatul Unit își menține controlul asupra arhipelagului.

O eventuală modificare a poziției Washingtonului ar căpăta o semnificație politică suplimentară și prin relația dintre Donald Trump și Javier Milei, președintele Argentinei.

Milei este unul dintre aliații politici apropiați ai liderului american, iar relația dintre cei doi a fost vizibil mai strânsă decât cea pe care administrația Trump o are cu numeroși alți lideri din America Latină.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Péter Magyar anunță că Ungaria poate recupera cele 16,4 miliarde de euro blocate de UE în era Viktor Orbán: „Am venit să ne luăm banii!”
08:44
Péter Magyar anunță că Ungaria poate recupera cele 16,4 miliarde de euro blocate de UE în era Viktor Orbán: „Am venit să ne luăm banii!”
FLASH NEWS Șeful Armatei SUA, implicat direct în negocierile privind războiul din Ucraina, a demisionat din funcție după luni de tensiuni cu șeful Pentagonului
08:10
Șeful Armatei SUA, implicat direct în negocierile privind războiul din Ucraina, a demisionat din funcție după luni de tensiuni cu șeful Pentagonului
FLASH NEWS Grupul de la Vișegrad revine la masa negocierilor. Miniștrii de externe din Polonia, Cehia, Slovacia și Ungaria se reunesc după doi ani de tensiuni
07:34
Grupul de la Vișegrad revine la masa negocierilor. Miniștrii de externe din Polonia, Cehia, Slovacia și Ungaria se reunesc după doi ani de tensiuni
DIPLOMAȚIE Liderii Chinei și Indiei i-au cerut lui Putin să pună capăt războiului din Ucraina
06:00
Liderii Chinei și Indiei i-au cerut lui Putin să pună capăt războiului din Ucraina
OFICIAL Avertismentul Ursulei von der Leyen: Europa intră în era dezastrelor severe și simultane
23:59
Avertismentul Ursulei von der Leyen: Europa intră în era dezastrelor severe și simultane
SCANDAL Cât trebuie să-i plătească o firmă belgiană unui șofer român, după ce l-a exploatat pe un salariu de 200 € timp de 4 ani
22:29
Cât trebuie să-i plătească o firmă belgiană unui șofer român, după ce l-a exploatat pe un salariu de 200 € timp de 4 ani
Mediafax
Telefoanele, așa cum le știm, SE SCHIMBĂ! Ce spun noile politici UE
Digi24
Imagini virale: lider spiritual indian, în cabină de sticlă cu aer condiționat și picioarele afară pentru a fi sărutate
Cancan.ro
Keffe D, găsit vinovat pentru uciderea lui Tupac Shakur! Decizia care pune capăt unui mister de aproape 30 de ani
Prosport.ro
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Adevarul
VIDEO Ce prețuri au bulgarii după trecerea la euro: „Cum își permit oamenii ăștia?”
Mediafax
Nicușor Dan o primește la Cotroceni pe Angela Merkel! Ce se află în spatele vizitei fostului cancelar german
Click
Anca Pandrea, ultimele mărturisiri înainte de moarte: „Nu sunt singură, simt că Iura este cu mine”
Digi24
O muscă din Arctica a ajuns în Antarctica. Oamenii de ştiinţă avertizează: poate provoca „o destabilizare ecosistemică a mediului”
Cancan.ro
Boala GRAVĂ de care suferea Anca Pandrea. Actrița s-a stins din viață la 80 de ani
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman a slăbit enorm în patru luni. Obiceiul simplu cu care își începe fiecare dimineață! Cum arată acum
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Exclusiv | CNAIR: România va depăși 1.600 km de autostradă și Drum Expres până la finalul anului
Descopera.ro
O galaxie fără stele i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Descopera.ro
De ce o sticlă de apă lăsată în mașină poate fi periculoasă?
NEWS ALERT Reuniunea Anuală a Diplomației Române. Nicușor Dan îi primește, la Palatul Cotroceni, pe șefii misiunilor din străinătate
08:08
Reuniunea Anuală a Diplomației Române. Nicușor Dan îi primește, la Palatul Cotroceni, pe șefii misiunilor din străinătate
NEWS ALERT Ieftiniri peste noapte la motorină, după noua reducere de acciză. Prețurile au ajuns la sub 10 lei pe litru în unele benzinării
07:56
Ieftiniri peste noapte la motorină, după noua reducere de acciză. Prețurile au ajuns la sub 10 lei pe litru în unele benzinării
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.650. Peste 10 explozii au zguduit Kievul, într-un atac masiv cu rachete și drone lansat de Rusia
07:37
Război în Ucraina, ziua 1.650. Peste 10 explozii au zguduit Kievul, într-un atac masiv cu rachete și drone lansat de Rusia
NEWS ALERT Din nou RO-Alert în Tulcea. Două aeronave F-18 au fost ridicate în aer
07:26
Din nou RO-Alert în Tulcea. Două aeronave F-18 au fost ridicate în aer
ACTUALITATE 1 Septembrie, calendarul zilei: Ruud Gullit împlinește 64 de ani, Dudu Georgescu 76. Se stinge Ion Oblemenco
07:15
1 Septembrie, calendarul zilei: Ruud Gullit împlinește 64 de ani, Dudu Georgescu 76. Se stinge Ion Oblemenco
JUSTIȚIE De ce a decis Judecătoria condamnarea fostei primărițe a Sectorului 1, Clotilde Armand. În camera preliminară s-a vorbit de o stare de periculozitate a faptei edilului
06:00
De ce a decis Judecătoria condamnarea fostei primărițe a Sectorului 1, Clotilde Armand. În camera preliminară s-a vorbit de o stare de periculozitate a faptei edilului

Cele mai noi

Trimite acest link pe