Reuniunea Anuală a Diplomației Române. Nicușor Dan îi primește, la Palatul Cotroceni, pe șefii misiunilor din străinătate

Președintele Nicușor Dan îi primește, marți, 1 septembrie, la Palatul Cotroceni, pe șefii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare românești din străinătate. În aceste zile, la București are loc Reuniunea Anuală a Diplomației Române.

De altfel, an de an, la 1 septembrie se celebrează Ziua Diplomației Române.

Tema din 2026: Diplomația: ancora unei lumi în schimbare

Întâlnirea președintelui Nicușor Dan cu diplomații români este programată la ora 9:00, iar șeful statului va susține un discurs cu această ocazie.

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Tema din acest an a Reuniunii Anuale a Diplomației Române este „Diplomația: ancora unei lumi în schimbare”.

Potrivit MAE, ediția din acest an este dedicată unei diplomații mai eficiente, mai pragmatice și mai bine conectate la interesele României, iar accentul va fi pus pe modul în care acțiunea diplomatică și consulară poate contribui mai mult la consolidarea profilului internațional al țării, la promovarea intereselor de securitate și economice ale României, la sprijinirea cetățenilor români și la întărirea rolului țării în Uniunea Europeană, în relația transatlantică și în dialogul cu partenerii globali.

Marți, în cea de a doua zi a RADR 2026, șefii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare sunt primiți la Palatul Cotroceni, iar apoi, la Palatul Victoria, de către premierul interimar Ilie Bolojan.