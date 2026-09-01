Fostul lider de bandă Duane ”Keffe D” Davis a fost găsit vinovat pentru orchestrarea uciderii rapperului Tupac Shakur. Este prima condamnare într-un caz rămas nerezolvat timp de aproape 30 de ani și care a stârnit nenumărate teorii în rândul fanilor hip-hop.

Juriul l-a găsit pe Davis vinovat pentru o acuzație de omor cu folosirea unei arme mortale, în cazul morții superstarului rap, ucis într-un atac armat din Las Vegas, pe 7 septembrie 1996.

Îmbrăcat într-un costum negru, Davis, în vârstă de 63 de ani, a rămas impasibil în sala de judecată din Las Vegas în momentul în care a fost citit verdictul. Ulterior, acesta a anunțat că va contesta decizia. Rudele lui Tupac s-au ținut de mâini, iar unele dintre ele s-au îmbrățișat și au izbucnit în lacrimi.

Tupac Shakur avea 25 de ani când a fost ucis, în perioada de vârf a carierei sale, fiind considerat una dintre cele mai influente voci din istoria rapului. Artistul a vândut peste 75 de milioane de discuri la nivel mondial, notează BBC.

Procurorii au susținut în timpul procesului că, deși Davis, fost lider al bandei de stradă South Side Compton Crips, nu a tras cu arma care l-a ucis pe Tupac, el a ordonat atacul și i-a furnizat arma nepotului său, Orlando Anderson, care ar fi deschis focul.

Anchetatorii au susținut că Davis a pus la cale atacul ca represalii, după ce Anderson fusese implicat, cu doar câteva ore înainte, într-o altercație cu Tupac și membrii anturajului acestuia, în Las Vegas.

Unul dintre cele mai cunoscute cazuri nerezolvate din SUA

Timp de aproape 30 de ani, uciderea lui Tupac Shakur a rămas unul dintre cele mai cunoscute cazuri nerezolvate din Statele Unite. Ancheta a alimentat numeroase teorii ale conspirației, însă nimeni nu fusese condamnat până acum.

Asasinarea rapperului a avut loc într-o perioadă marcată de rivalitatea extrem de puternică dintre scenele rap de pe Coasta de Est și Coasta de Vest a Statelor Unite, dar și de conflictele dintre bandele Bloods și Crips, care aveau legături strânse cu lumea hip-hop-ului.

Familia lui Tupac a avut o reacție emoționantă în sala de judecată. Sora artistului a îmbrățișat un procuror după pronunțarea verdictului, în timp ce alte persoane apropiate familiei au fost văzute plângând.

În fața tribunalului, fanii devotați ai lui Tupac au izbucnit în lacrimi, dar au și aclamat verdictul.

Propriile declarații ale lui ”Keffe D”, cheia dosarului

Una dintre principalele probe din dosar au fost chiar declarațiile lui Duane Davis. Acesta a recunoscut în repetate rânduri, în mod public, că se afla în interiorul Cadillacului alb din care au fost trase focurile de armă mortale.

Davis le-a vorbit autorităților despre rolul său în moartea lui Tupac în timpul unui interviu secret cu poliția, realizat în 2008, în cadrul unei anchete privind moartea unui alt rapper celebru, Notorious B.I.G., al cărui nume real era Christopher Wallace.

Ulterior, Davis a oferit mai multe detalii despre implicarea sa în memoriile publicate în 2019, intitulate ”Compton Street Legend”. Cartea și interviurile acordate presei au dus însă la anularea unui acord de protecție pe care Davis îl avea cu autoritățile și care împiedica formularea unor acuzații penale împotriva sa.

Instanța a decis că declarațiile făcute de Davis în cadrul interviului cu poliția din 2008 puteau fi folosite împotriva sa în procesul pentru uciderea lui Tupac Shakur.