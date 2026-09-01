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Péter Magyar anunță că Ungaria poate recupera cele 16,4 miliarde de euro blocate de UE în era Viktor Orbán: „Am venit să ne luăm banii!”

Péter Magyar anunță că Ungaria poate recupera cele 16,4 miliarde de euro blocate de UE în era Viktor Orbán: „Am venit să ne luăm banii!”
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La mai puțin de patru luni de la venirea la putere, Péter Magyar anunță că Ungaria a îndeplinit condițiile cerute de Bruxelles pentru recuperarea fondurilor europene blocate în timpul guvernării Orbán. Miza totală ajunge la 16,4 miliarde de euro.

Ungaria face un pas decisiv pentru recuperarea miliardelor de euro din fondurile europene blocate în timpul guvernării lui Viktor Orbán. La mai puțin de patru luni de la preluarea mandatului, premierul Péter Magyar anunță că Budapesta a îndeplinit până la termenul-limită de 31 august condițiile asumate în relația cu Uniunea Europeană. Miza totală ajunge la aproximativ 16,4 miliarde de euro.

Anunțul a fost făcut luni de Péter Magyar, care susține că guvernul său și-a încheiat partea de reforme necesară pentru deblocarea banilor.

„Așa cum ne-am angajat, până la termenul-limită de astăzi, 31 august 2026, am îndeplinit toate condițiile pentru a aduce acasă miile de miliarde de forinți din fondurile europene. Acum pot veni banii de la Bruxelles!”, a transmis Péter Magyar, premierul Ungariei.

Liderul de la Budapesta și-a încheiat mesajul într-o notă triumfalistă, mulțumindu-le celor implicați în îndeplinirea angajamentelor asumate.

„Asta a fost treabă de bărbați”, a transmis premierul maghiar.

Finalizarea măsurilor nu înseamnă însă că toate fondurile vor ajunge imediat la Budapesta. Comisia Europeană trebuie să verifice dacă reformele și jaloanele au fost într-adevăr îndeplinite, înainte ca plățile să poată fi autorizate.

Potrivit Daily News Hungary, măsurile finalizate de guvern ar putea permite accesarea a aproximativ 10 miliarde de euro din Mecanismul de Redresare și Reziliență, instrumentul european prin care sunt finanțate planurile naționale de redresare, inclusiv PNRR-ul României.

Miza totală este însă și mai mare.

Aproximativ 16,4 miliarde de euro din fondurile europene destinate Ungariei au fost blocate, iar noul guvern încearcă acum să recupereze aceste resurse.

De ce a blocat Uniunea Europeană miliardele destinate Ungariei

Disputa dintre Bruxelles și Budapesta privind fondurile europene își are originile în perioada guvernării lui Viktor Orbán.

Viktor Orbán | Foto – Mediafax

În decembrie 2022, Uniunea Europeană a suspendat o parte dintre fondurile destinate Ungariei după ani de conflicte privind protejarea bugetului european, corupția, conflictele de interese, achizițiile publice și independența justiției.

Printre problemele identificate la nivel european se numărau procedurile de achiziții publice în care participa un singur ofertant, concentrarea unor contracte către anumite companii, nereguli privind acordurile-cadru și mecanisme considerate insuficiente pentru prevenirea și investigarea corupției.

În paralel, au fost blocate și plățile din planul ungar finanțat prin Mecanismul de Redresare și Reziliență.

Pentru accesarea acestor bani, Budapesta trebuia să îndeplinească o serie de reforme convenite cu instituțiile europene.

În cazul fondurilor pentru redresare, Comisia Europeană stabilise 27 de condiții esențiale, cunoscute drept „super-jaloane”, care vizau inclusiv combaterea corupției, controlul utilizării fondurilor europene și consolidarea independenței sistemului judiciar.

O parte dintre fondurile de coeziune a devenit accesibilă în decembrie 2023, după ce Comisia Europeană a considerat că Ungaria realizase suficiente modificări în domeniul independenței justiției. Alte sume au rămas însă înghețate.

În prezent, miza negocierilor ajunge la aproximativ 16,4 miliarde de euro: circa 10 miliarde din mecanismul european de redresare și aproximativ 6,4 miliarde de euro din fondurile de coeziune.

Magyar a mers la Bruxelles cu un mesaj direct: „Am venit să ne luăm banii!”

Schimbarea de guvern de la Budapesta a deschis un nou capitol în relația Ungariei cu instituțiile europene. Pe 29 mai, la mai puțin de trei săptămâni după preluarea mandatului de premier, Péter Magyar s-a întâlnit la Bruxelles cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Premierul maghiar Peter Magyar

În urma discuțiilor, Comisia Europeană a transmis că progresele înregistrate în privința reformelor ar putea deschide calea pentru accesarea celor 16,4 miliarde de euro din fondurile pentru redresare și coeziune care fuseseră blocate.

Banii nu puteau fi însă transferați automat.

Guvernul ungar trebuia să finalizeze reformele și să atingă jaloanele asumate, iar Comisia Europeană urma să evalueze rezultatele înainte de aprobarea plăților.

Magyar a dezvăluit ulterior că și-a prezentat obiectivul încă de la prima întâlnire cu Ursula von der Leyen într-o formulare extrem de directă.

„Am venit să ne luăm banii!”, a declarat Péter Magyar, premierul Ungariei.

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La trei luni și 22 de zile de la preluarea mandatului, Magyar susține acum că guvernul său a îndeplinit condițiile necesare până la termenul stabilit.

Pentru Budapesta urmează însă etapa decisivă: evaluarea Comisiei Europene. Instituția trebuie să stabilească dacă măsurile adoptate de Ungaria respectă efectiv angajamentele asumate înainte ca miliardele de euro să poată fi deblocate.

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