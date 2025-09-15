Începutul anului școlar a debutat cu incidente în mai multe școli din Capitală. Jandarmii au prins elevi cu arme albe și au dezamorsat un SCANDAL

În prima săptămână de școală, jandarmii din Capitală au gestionat trei situații tensionate care ar fi putut produce efecte nedorite în mai multe unități școlare.

1. Miercuri, 10 septembrie, în zona Liceului Tehnic Iuliu Maniu, jandarmii au identificat un elev al liceului care avea asupra sa un dispozitiv care produce şocuri electrice. Adolescentul, în vârstă de 16 ani, s-a declarat membru al unei galerii de fotbal, iar acum el face obiectul unui dosar penal în lucru, anterior acestei depistări, pentru infracțiunea de loviri sau alte violențe.

2. A doua zi, în aceeași unitate de învățământ, jandarmii au identificat un alt elev care avea asupra sa un baston telescopic, despre care a declarat că îl folosește pentru autoapărare.

În niciunul dintre cazuri, obiectele interzise nu au fost folosite, nefiind înregistrate incidente de agresiune fizică. Toate obiectele au fost ridicate de către jandarmi și predate polițiştilor, în vederea continuării cercetărilor.

Acestea sunt continuate de către polițişti din cadrul Secției 21 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul comiterii a două infracţiuni de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

3. Tot joi, pe 11 septembrie, pe strada Walter Mărăcineanu, în zona Școlii Postliceale FEG, jandarmii au observat o altercație între patru persoane. În urma verificărilor efectuate, după aplanarea conflictului, s-a stabilit faptul că erau implicați trei elevi și un agent de securitate al instituției de învățământ, acesta din urmă apucând un elev de braț și împingându-l.

În urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit faptul că, în jurul orei 17.55, în timp ce elevii erau în pauză, agentul de securitate, pe fondul unor divergenţe verbale, l-ar fi atenționat pe unul dintre minori, ulterior prinzându-l pe acesta de braț şi împingându-l spre sala de curs.

De asemenea, pentru că minorul a refuzat să meargă la ore, bărbatul l-ar fi amenințat că va folosi spray iritant-lacrimogen, context în care, l-ar fi ținut de tricou pe minorul de 16 ani şi l-ar fi agresat fizic.

Persoana vătămată nu a necesitat îngrijri medicale, dar a formulat plângere cu privire la cele întâmplate, în prezenţa reprezentantului legal.

În acest caz, cercetările sunt continuate de către polițişti din cadrul Secţiei 3 Poliție, sub supravegherea unității de parchet compentente, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de purtare abuzivă.

Jandarmii continuă acțiunile de prevenție în școli

În acest context, jandarmii și polițiștii vor continua să desfășoare activități preventiv-educative în unitățile de învățământ şi fac un apel către părinți pentru a fi atenți la comportamentul adolescenților și la achizițiile făcute de aceștia din diferite medii.

De asemenea, îi îndeamnă pe profesori să sesizeze Jandarmeria și Poliția ori de câte ori constată situații care pot reprezenta un pericol pentru siguranța școlară.

Acest activități fac parte din Campania „MAI multă grijă, MAI multă siguranță”, desfășurată de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) în anul școlar 2025-2026.