Zelenski și Orban își aruncă amenințări cu armata. Orban: „Vom câștiga prin forță” / Zelenski: „Vom da înștiințarea armatei noastre. Să îl sune să vorbească pe limba lui”

05 mart. 2026, 20:50, Știri externe

Conflictul dintre Viktor Orban și Volodimir Zelenski a atins un nou prag pe fondul blocajelor financiare și al tensiunilor legate de alimentarea Ungariei cu energie prin conducta Drujba.

Miercuri, președintele ucrainean l-a vizat pe Viktor Orban în cadrul unei conferințe după ce acesta a blocat ajutorul de 90 de miliarde de euro de la Uniunea Europeană. Zelenski a declarat cu această ocazie că „Dacă o persoană din UE va bloca 90 de miliarde de euro, vom da adresa acestei persoane Armatei Ucrainene, să-l sune ei și să vorbească pe limba lui”. Declarația tendențioasă a președintelui ucrainean a fost văzută de unii drept o amenințare militară voalată.

Premierul maghiar a mobilizat anterior armata Ungariei pentru a proteja infrastructura energetică critică și a acuzat Ucraina că ar planifica sabotarea sistemului energetic. Mai mult, Orban a descris „Planul Victoriei” al lui Zelenski drept o „declarație de război deschisă” împotriva Ungariei și a afirmat că politica Kievului este una „anti-ungară”.

„Nu vor exista înțelegeri, nici compromisuri. Vom rupe blocada petrolieră ucraineană prin forță. Energia Ungariei va curge în curând din nou prin conducta Drujba”, a scris Viktor Orban pe pagina de X.

Tensiunile dintre Ucraina și Ungaria au escaladat în ultimul timp din cauza opririi fluxului de petrol prin conducta Drujba, pe care Ungaria și Slovacia o consideră o acțiune intenționată a Ucrainei. Premierul maghiar a condiționat deblocarea fondurilor europene pentru Kiev de repunerea în funcțiune a acestei conducte.

Disputa dintre cei doi șefi de stat are loc în contextul alegerilor din Ungaria programate pentru 12 aprilie, despre care Zelenski și-a exprimat public speranța că Orban va pierde alegerile, iar relațiile dintre cele două state se pot normaliza.

