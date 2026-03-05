Prima pagină » Actualitate » Care este cel mai puternic mușchi din corpul uman. Specialiștii oferă toate detaliile pentru avea un răspuns cât mai corect

05 mart. 2026, 20:55
FOTO - Caracter ilustrativ

Când muști dintr-un măr crocant, mușchiul maxilarului se contractă, permițându-ți să mesteci fructul între dinți. Când urci o scară, gluteus maximus (sau „fesierii”) împing corpul în sus contra gravitației. Între timp, inima bate constant, pompând sânge în continuu. Fiecare dintre acești mușchi și toți ceilalți mușchi din corpul uman joacă un rol important. Dar care este cel mai puternic mușchi din corpul uman?

„Această întrebare nu are un singur răspuns. Depinde de cum definești «forța». Răspunsul la această întrebare variază foarte mult de situația în care se analizează cuplul total (sau producția de forță) sau producția de forță per masă/volum al mușchiului. Un mușchi mare ar putea fi considerat cel mai puternic dacă forța totală produsă este măsura, dar un mușchi mai mic ar putea câștiga premiul dacă forța este evaluată în raport cu dimensiunea și eficiența sa”, a declarat pentru Live Science Sarah Gilliland, profesoară în cadrul Departamentului de Științe ale Reabilitării de la Facultatea de Medicină a Universității Tufts.

Și Dominic D’Agostino, profesor asociat și fiziolog la Universitatea din Florida de Sud, Colegiul de Medicină Morsani, este de acord că definiția forței musculare variază.

„Oamenii de știință definesc, de obicei, forța musculară ca fiind forța maximă pe care o poate produce un mușchi sau un grup de mușchi”, a declarat el pentru sursa citată.

În practică, aceasta poate fi măsurată prin cea mai mare greutate pe care o persoană o poate ridica odată sau prin forța maximă ori cuplul înregistrat pe un dinamometru într-un laborator.

Dar, uneori, oamenii de știință analizează și forța de rezistență sau cât de bine rezistă un mușchi la oboseală, în timpul unei activități prelungite. Dar când vine vorba de forța absolută, gluteus maximus – mușchiul feselor care îndreaptă piciorul la șold – se află în fruntea listei.

„Fesierul este cel mai mare mușchi din corp (ca masă) și acționează în principal pentru a îndrepta șoldul”, mai spune Gilliland.

Creează suficient cuplu pentru a ridica întregul corp și alimentează mișcările de zi cu zi, cum ar fi ridicarea de pe scaun, urcatul scărilor și alergarea.

„Dimensiunile sale mari și densitatea mare a fibrelor cu contracție rapidă contribuie la producția sa majoră de forță”, precizează, la rândul său, D’Agostino.

„De asemenea, cvadricepsul – un grup de patru mușchi din partea din față a coapsei care îndreaptă genunchiul – se află în cursa pentru cei mai puternici mușchi, atunci când se ia în considerare producția de cuplu. Cu toate acestea, deoarece funcționează ca un grup, este dificil să se izoleze puterea lor”, a spus Gilliland.

FOTO – Caracter ilustrativ

„Solearul, un mușchi al gambei, este un alt concurent pentru cea mai mare producție de forță. Mușchii cvadriceps și solear permit împreună ridicarea întregii greutăți corporale (sau mai mult) în timpul mișcărilor precum statul în picioare, alergarea sau săritul, ceea ce îi face unii dintre cei mai mari producători de forță din corp. Dar cel mai puternic mușchi ca greutate este maseterul, un mușchi de mestecat din maxilar”, revine D’Agostino.

„Este mic, dar are multe fibre încorporate în el și are un unghi de inserție perfect de 90 de grade pe maxilar. Acești factori îi permit să producă cantități incredibil de mari de cuplu pentru dimensiunea sa”, a explicat Gilliland.

„Rezistența este o altă modalitate de a gândi despre forță. Din perspectiva rezistenței la oboseală și a muncii pe tot parcursul vieții, inima – care se contractă continuu, de aproximativ 100.000 de ori pe zi, pompând aproximativ 9.500 de litri de sânge zilnic – are o forță de rezistență superioară”, a spus D’Agostino.

Limba este, de asemenea, neobosită; amestecă alimentele, modelează vorbirea și împinge saliva în jos pe gât chiar și în timpul somnului. Și mușchii oculari sunt în mișcare constantă, realizând până la 10.000 de mișcări coordonate în doar o oră de citit.

„Diferiți mușchi excelează în diferite aspecte ale forței”, a spus D’Agostino.

Așadar, în concluzie, cel mai puternic mușchi din corpul uman depinde de sarcina pe care o are la îndemână.

