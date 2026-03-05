Prima pagină » Știri externe » George Simion vrea să se inspire din succesul republicanilor. Suveraniștii europeni merg la Washington pentru lansarea „Alianței Națiunilor Suverane”

George Simion vrea să se inspire din succesul republicanilor. Suveraniștii europeni merg la Washington pentru lansarea „Alianței Națiunilor Suverane”

05 mart. 2026, 20:36, Știri externe
George Simion vrea să se inspire din succesul republicanilor. Suveraniștii europeni merg la Washington pentru lansarea „Alianței Națiunilor Suverane”

În timp ce grupările conservatoare și de extremă dreapta sunt stigmatizate în Europa, în Statele Unite acestea sunt întâmpinate cu brațele deschise. „Patrioții europeni”, așa cum se intitulează aceștia, vor participa la o conferință de trei zile ținută în Washington DC, organizată de președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, scrie Politico.

Evenimentul de miercuri seara din Washington deschide „Alianța Națiunilor Suverane”, o conferință organizată de Anna Paulina Luna, membră republicană din Florida, și susținută de Turning Point USA, organizația politică conservatoare a activistului Charlie Kirk.

La această conferință participă, pe lângă George Simion, și suveraniști din Austria, Belgia, Georgia, Cipru, Croația, Serbia și Germania, dar fără participarea vorbitorilor din administrația Trump. Pentru europeni, este o șansă de a se bucura de succesul unui Partid Republican aflat la apogeu.

„Mișcarea MAGA este extrem de importantă pentru români, în special pentru partea conservatoare-patriotă, cei care se identifică cu valorile și politicile MAGA”, a declarat George Simion.

Anna Paulina Luna a cultivat în ultimul timp legături cu politicienii europeni care au idei similare cu cele ale administrației Trump. Purtătorul de cuvânt al Lunei, David Leatherwood, a declarat că toate aceste întâlniri s-au „axat pe înțelegerea climatului politic din Europa, ascultarea directă a preocupărilor și promovarea unui dialog sincer pe temele transatlantice”.

Conferința de la Washington se axează pe promovarea dialogului și a temelor precum energia, libertatea de exprimare și imigrația. David Leatherwood a declarat că sunt „îngrijorări tot mai mari în Europa cu privire la cenzură, excluziune politică și restrângerea dezbaterii publice acceptabile”, iar senatoarea republicană Anna Paulina Luna „consideră că este important să se asculte direct vocile opoziției și ale disidenților” din Europa.

Delegația lui George Simion, formată din 10 membri, nu este nici pe departe cea mai mare care a vizitat SUA în ultima perioadă. În ianuarie, Simion a participat alături de un grup mult mai numeros la petrecerea aniversară a celei de-a doua învestiri a lui Donald Trump. În timpul acestei petreceri, s-a alăturat și Anna Paulina Luna la tăierea controversatului tort în formă de Groenlanda, decorat cu steagul american.

Așa cum a spus el, s-a alăturat unui grup și mai mare pentru a participa la o petrecere aniversară a celei de-a doua învestiri a lui Trump la Washington. În timpul acelei petreceri, s-a alăturat lui Luna în tăierea unui tort în formă de Groenlanda, cu un steag american din glazură deasupra.

Recomandările autorului:

Un român a fost condamnat în Rusia pentru spionaj în favoarea Ucrainei și trimis într-una dintre cele mai severe colonii de detenție

Kim Jong Un sfidează America. „Aroganță” sub ochii lui Donald Trump: marina nord-coreeană, echipată cu arme nucleare

Cum arată acum Ambasada Iranului din Washington, abandonată din 1979. Flori și steaguri de dinaintea revoluției islamice au apărut la intrare

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Zelenski și Orban își aruncă amenințări cu armata. Orban: „Vom câștiga prin forță” / Zelenski: „Vom da înștiințarea armatei noastre. Să îl sune să vorbească pe limba lui”
20:50
Zelenski și Orban își aruncă amenințări cu armata. Orban: „Vom câștiga prin forță” / Zelenski: „Vom da înștiințarea armatei noastre. Să îl sune să vorbească pe limba lui”
EXCLUSIV George Maior, fostul șef SRI, actualul ambasador în Iordania, vorbește despre decizia SUA de a ataca Iranul. De ce a acceptat Trump să facă ce au ezitat președinții Obama, Bush sau Clinton, cum se vede războiul din mijlocul lumii arabe și care e planul pentru Iran, află dintr-un interviu exclusiv Gândul
20:13
George Maior, fostul șef SRI, actualul ambasador în Iordania, vorbește despre decizia SUA de a ataca Iranul. De ce a acceptat Trump să facă ce au ezitat președinții Obama, Bush sau Clinton, cum se vede războiul din mijlocul lumii arabe și care e planul pentru Iran, află dintr-un interviu exclusiv Gândul
MILITAR Ucrainenii intră în conflictul din Orient. Zelenski:„Am ordonat să furnizăm mijloacele să asigurăm prezența specialiștilor ucraineni”
19:18
Ucrainenii intră în conflictul din Orient. Zelenski:„Am ordonat să furnizăm mijloacele să asigurăm prezența specialiștilor ucraineni”
VIDEO Imagini cu avioanele SUA care decolează de pe portavioanele trimise în Iran. E cea mai mare concentrare de forță militară americană în zonă, din 2003
18:51
Imagini cu avioanele SUA care decolează de pe portavioanele trimise în Iran. E cea mai mare concentrare de forță militară americană în zonă, din 2003
VIDEO Video, neclasificat. Statele Unite și partenerii săi au lansat operațiunea Epic Fury. Americanii resping fake news lansate de Iran
18:33
Video, neclasificat. Statele Unite și partenerii săi au lansat operațiunea Epic Fury. Americanii resping fake news lansate de Iran
CONTROVERSĂ Rusia se distanțează de Iran: „Războiul poate fi oprit doar de cel care l-a început”. Șeful diplomației ruse vrea discuții despre noua ordine mondială
17:47
Rusia se distanțează de Iran: „Războiul poate fi oprit doar de cel care l-a început”. Șeful diplomației ruse vrea discuții despre noua ordine mondială
Mediafax
Ministrul Energiei: Românii să ignore notificările primite de la furnizorii de gaze. Facturile vor rămâne plafonate de la 1 aprilie
Digi24
Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
Cancan.ro
BREAKING! Cosmin Seleși, internat în spital: 'Medicii sunt încă rezervați în privința evoluției'
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Cel mai complex nod de autostradă prinde contur. „Va avea numeroase poduri, pasaje și chiar viaducte, pe trei niveluri”
Mediafax
Care ar putea fi soluția pentru una dintre marile probleme ale energiei verzi. România ar putea avea un rol important
Click
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
Digi24
VIDEO Primii români au reușit să se întoarcă în țară din Dubai. „A fost o loterie. Am pariat, la propriu, pe fiecare avion”
Cancan.ro
Șoc total la Antena 1! Dispare unul dintre cele mai iubite show-uri? Dezvăluiri de ULTIMA ORĂ din interior: ”Șansele să se mai facă sunt MINIME”
Ce se întâmplă doctore
E imposibil de nerecunoscut! Cum arată Ruby acum? A slăbit foarte mult: „Am fluctuații de greutate”
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Dacia lansează un nou crossover... dar va fi MADE IN TURCIA. Cum se va numi acesta?
Descopera.ro
A schimbat istoria cu un singur cuvânt: povestea lui Karl Maria Kertbeny
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aladin apare în fața Casei Poporului: - Ce cauți, Aladine?
Descopera.ro
Inteligența Artificială a dezvăluit schimbări chimice ascunse în creierul afectat de Alzheimer
EDUCAȚIE Primul mesaj public al noului ministru al Educației, Mihai Dimian: „Este nevoie de mai mult dialog, mai multă empatie și corectitudine”
21:06
Primul mesaj public al noului ministru al Educației, Mihai Dimian: „Este nevoie de mai mult dialog, mai multă empatie și corectitudine”
ECONOMIE Nicușor Dan: „Portul Constanța va deveni un punct important pentru comerțul din regiune”
21:01
Nicușor Dan: „Portul Constanța va deveni un punct important pentru comerțul din regiune”
POLITICĂ George Simion, discurs la Washington: „Vin dintr-o țară unde nu mai avem alegeri libere”
21:01
George Simion, discurs la Washington: „Vin dintr-o țară unde nu mai avem alegeri libere”
SĂNĂTATE Care este cel mai puternic mușchi din corpul uman. Specialiștii oferă toate detaliile pentru avea un răspuns cât mai corect
20:55
Care este cel mai puternic mușchi din corpul uman. Specialiștii oferă toate detaliile pentru avea un răspuns cât mai corect
NEWS ALERT Daciana Sârbu, soția lui Victor Ponta, prima reacție după incidentul din Dubai: „Copilul plânge că stă în subsol, iar doamna ministru a spus că nu dă bine să fie în avion”
20:18
Daciana Sârbu, soția lui Victor Ponta, prima reacție după incidentul din Dubai: „Copilul plânge că stă în subsol, iar doamna ministru a spus că nu dă bine să fie în avion”
ACTUALITATE ANAF reclamă venituri de sute de milioane de euro nedeclarate de creatorii de conținut pentru adulți. Care sunt platformele cele mai „performante”
20:16
ANAF reclamă venituri de sute de milioane de euro nedeclarate de creatorii de conținut pentru adulți. Care sunt platformele cele mai „performante”

Cele mai noi

Trimite acest link pe