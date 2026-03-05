George Simion vrea să se inspire din succesul republicanilor. Suveraniștii europeni merg la Washington pentru lansarea „Alianței Națiunilor Suverane”

În timp ce grupările conservatoare și de extremă dreapta sunt stigmatizate în Europa, în Statele Unite acestea sunt întâmpinate cu brațele deschise. „Patrioții europeni”, așa cum se intitulează aceștia, vor participa la o conferință de trei zile ținută în Washington DC, organizată de președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, scrie Politico.

Evenimentul de miercuri seara din Washington deschide „Alianța Națiunilor Suverane”, o conferință organizată de Anna Paulina Luna, membră republicană din Florida, și susținută de Turning Point USA, organizația politică conservatoare a activistului Charlie Kirk.

La această conferință participă, pe lângă George Simion, și suveraniști din Austria, Belgia, Georgia, Cipru, Croația, Serbia și Germania, dar fără participarea vorbitorilor din administrația Trump. Pentru europeni, este o șansă de a se bucura de succesul unui Partid Republican aflat la apogeu.

„Mișcarea MAGA este extrem de importantă pentru români, în special pentru partea conservatoare-patriotă, cei care se identifică cu valorile și politicile MAGA”, a declarat George Simion.

Anna Paulina Luna a cultivat în ultimul timp legături cu politicienii europeni care au idei similare cu cele ale administrației Trump. Purtătorul de cuvânt al Lunei, David Leatherwood, a declarat că toate aceste întâlniri s-au „axat pe înțelegerea climatului politic din Europa, ascultarea directă a preocupărilor și promovarea unui dialog sincer pe temele transatlantice”.

Conferința de la Washington se axează pe promovarea dialogului și a temelor precum energia, libertatea de exprimare și imigrația. David Leatherwood a declarat că sunt „îngrijorări tot mai mari în Europa cu privire la cenzură, excluziune politică și restrângerea dezbaterii publice acceptabile”, iar senatoarea republicană Anna Paulina Luna „consideră că este important să se asculte direct vocile opoziției și ale disidenților” din Europa.

Delegația lui George Simion, formată din 10 membri, nu este nici pe departe cea mai mare care a vizitat SUA în ultima perioadă. În ianuarie, Simion a participat alături de un grup mult mai numeros la petrecerea aniversară a celei de-a doua învestiri a lui Donald Trump. În timpul acestei petreceri, s-a alăturat și Anna Paulina Luna la tăierea controversatului tort în formă de Groenlanda, decorat cu steagul american.

