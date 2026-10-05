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O navă a fost lovită de o dronă, la aproximativ 20 de mile de țărm. Comandantul navei este rănit, cei 13 membri ai echipajului sunt dați dispăruți

Elena Popescu
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O navă ar fi fost lovită de o dronă, luni, în Marea Neagră, la aproximativ 20 de mile marine de litoralul românesc, în apropierea platformei petroliere Pescăruș. Trei nave de intervenție, două ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) și una a Gărzii de Coastă, au plecat spre zona în care a fost semnalat incidentul.

UPDATE 3: Nava era proprietatea companiei turcești MG SHIPPING 5 CO Ltd și naviga sub pavilion Saint Kitts și Nevis. Nava venea din Portul Ismail și urma să ajungă în Italia (Ravenna). Conform Autorității Navale Române comandantul navei este rănit, iar cei 13 membri ai echipajului sunt dați dispăruți.

Autoritatea Navală Română a transmis că la bordul navei a izbucnit un incendiu în urma căruia se desfășoară o operațiune de căutare și salvare în Marea Neagră:

”Astazi in jurul orei 11.00, Autoritatea Navală Română, prin Serviciul MRCC Constanța (Maritime Rescue Coordination Centre), a fost alertată în legătură cu un incident maritim grav, petrecut înafara apelor teritoriale ale României. MRCC Constanța a solicitat intervenția ARSVOM și mobilizarea navelor de salvare.

Au fost mobilizate mai multe unități de intervenție, printre care nava SAR APOLLO (plecată din Sulina) și SAR ARTEMIS (plecată din Dana 72). De asemenea, a fost solicitată și intervenția navei SAR ARES”, a transmis ANR.

UPDATE 1: Mai mulți membri ai echipajului navei lovite de o dronă sunt dispăruți. Informații neoficiale indică 13 persoane dispărute. Totodată, se pare că sunt și răniți, inclusiv căpitanul navei. Aceasta se îndrepta către un port din Italia, notează Mediafax.

UPDATE: Potrivit G4media, la bordul navei se află 13 persoane, din care una ar fi decedată. O altă persoană ar fi dată dispărută. Este vorba de nava Royad Mammadov, pentru care intervin SAR Artemis și SAR Apollo pentru a prelua echipajul.

Știrea inițială

Potrivit informațiilor din presa locală, nava s-ar afla la aproximativ 20 de mile marine de țărm, în apropierea platformei petroliere Pescăruș.

Două nave ARSVOM și una a Gărzii de Coastă, trimise în zonă

Două nave ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare și o navă aparținând Gărzii de Coastă au plecat spre locul în care se află vasul.

”Luni, 5 octombrie 2026, la ora 10:37, Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) a solicitat intervenția Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) pentru efectuarea unei misiuni de salvare la nava ROYAD MAMMADOV, aflată în zona platformelor. La ora 10:39, nava SAR APOLLO, din cadrul ARSVOM, s-a deplasat spre zona indicată de MRCC. La ora 10:45, nava SAR ARES a pornit către zona de sud a platformelor. Misiunea este în desfășurare. ARSVOM urmează să revină cu amănunte”, a trasnsmis ARSVOM.

Nu se cunosc în acest moment date despre eventuale victime și nici despre amploarea pagubelor suferite de navă.

  • revenim cu detalii!
Comentarii 1

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