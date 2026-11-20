O fotografie cu o mașină de gunoi împodobită cu jucării face înconjurul internetului. Imaginea emoționantă a stârnit zeci de mii de reacții și sute de comentarii în mediul online.

Somelierul Andrei Cibotaru a postat pe pagina sa de Facebook o fotografie ce avea să emoționeze zeci de mii de persoane: o mașină de salubritate decorată cu jucării de pluș salvate de angajați de-a lungul timpului.

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În imagine apar mașina și zeci de plușuri ce atârnă pe lateralele acesteia. Angajații de la salubritate au oferit, astfel, o a doua viață pentru jucăriile care au fost cândva iubite de copii.

Fotografia a devenit rapid virală, fiind distribuită și comentată de numeroși utilizatori. Mulți dintre cei care au văzut imaginea au apreciat și lăudat gestul angajaților.

„Au văzut frumosul chiar și acolo unde alții văd doar gunoi”

„Azi dimineață, în timp ce alergam, am surprins această imagine. O mașină de gunoi împodobită cu jucării de pluș.

Undeva, cândva, fiecare dintre aceste jucării a fost iubită de un copil. Cineva le-a aruncat, dar niște oameni care lucrează zilnic printre deșeuri au ales să le salveze și să le ofere o a doua viață.

Au văzut frumosul chiar și acolo unde alții văd doar gunoi. E despre omenie și despre copiii din noi.

Plus, că și jucăriile, în loc de gunoi, mai văd parcul și orașul”, a scris Andrei Cibotaru pe pagina sa de Facebook.

Sursă foto: Facebook/Andrei Cibotaru