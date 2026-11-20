Vântul puternic și precipitațiile au afectat 81 de localități din 24 de județe, dar și municipiul București, în ultimele 24 de ore. Zeci de copaci și stâlpi de electricitate au fost doborâți, mai multe autoturisme au fost avariate, iar circulația rutieră a fost blocată temporar pe două drumuri naționale. Pompierii au intervenit pentru înlăturarea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase.

Potrivit bilanțului transmis de autorități, în intervalul 19 noiembrie, ora 08:00 – 20 noiembrie, ora 08:00, fenomenele hidrometeorologice periculoase au produs efecte în 81 de localități din 24 de județe și în municipiul București.

”Urmare a manifestării fenomenelor meteorologice prognozate, au fost înregistrate efecte la nivelul a 81 localități din 24 județe și municipiul București, unde s-a intervenit pentru evacuarea apei din trei curți, un beci precum și pentru îndepărtarea unor elemente de construcție de la acoperișurile a 11 imobile și degajarea a 88 copaci și șase stâlpi de electricitate prăbușiți, fiind avariate cinci autovehicule.

Circulația rutieră a fost temporar afectată pe două drumuri naționale (DN 12A/HR, DN 13B/HR) din cauza copacilor prăbușiți pe carosabil. În prezent nu sunt semnalate persoane blocate sau urgențe medicale ce nu pot fi asigurate din cauza fenomenelor hidrometeorologice. La momentul raportării sunt intervenții în desfășurare la nivelul a cinci județe pentru îndepărtarea copacilor prăbușiți pe carosabil”, a transmis Departamentul pentru situații de urgență.

Județele afectate sunt Alba, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Dolj, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ilfov, Maramureș, Mureș, Neamț, Olt, Sibiu, Teleorman, Timiș, Tulcea și Vrancea.

Recomadările DSU pentru populație

Recomandări pentru populație:

Evitați deplasările inutile în zonele vizate de avertizări;

În condiții de vânt puternic, evitați zonele cu arbori, stâlpi sau panouri publicitare și asigurați obiectele care pot fi luate de vânt;

Închideți și securizați ferestrele și ușile locuințelor; stați departe de acestea dacă vântul suflă cu putere;

Nu atingeți cablurile electrice căzute la pământ și anunțați imediat autoritățile;

Apelați Serviciul 112 în caz de urgență.

Urmăriți permanent anunțurile oficiale; pentru detalii privind starea vremii accesați www.meteoromania.ro;

Pentru mai multe informații privind modul de comportare în situații de urgență, accesați platforma fiipregatit.ro și descărcați gratuit aplicația DSU din Google Play sau AppStore.