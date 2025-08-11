Incident grav în timpul susținerii examenului auto: un candidat a suferit un INFARCT, pe traseu!

Incident grav petrecut în timpul susținerii examenului pentru obținerea permisului auto. Un candidat a trecut prin momente critice în timpul probei practice, suferind un infarct la volan, pe traseu.

Potrivit martorilor, bărbatul ar fi suferit un infarct în timpul examenului și ar fi rămas inconștient pentru câteva momente.

Polițistul, acuzat că nu a acordat primul ajutor

Agentul examinator a oprit imediat autoturismul pe partea dreaptă a drumului, relatează Digi24, dar martorii la întreaga scenă afirmă că acesta nu a acordat primul ajutor candidatului care a suferit un infarct.

Bărbatul a fost ulterior transportat la spital, unde a primit îngrijiri medicale.

Reprezentanții Poliției au anunțat că vor verifica modul în care a acționat agentul și dacă au fost respectate procedurile prevăzute de lege. În acest sens, imaginile video înregistrate în timpul examenului, obligatorii conform regulamentului, ar putea lămuri ce s-a întâmplat.

Nu este primul caz de acest fel. În 2023, la Cluj-Napoca, o femeie în vârstă de 45 de ani a suferit un atac de cord în timpul probei practice. Viața i-a fost salvată datorită intervenției rapide a polițistului examinator.

