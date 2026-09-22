Incident în fața Tribunalului București. Un susținător al lui Georgescu, ridicat de jandarmi și băgat în sediul Tribunalului București

Un susținător prezent la Tribunalul București pentru a-l încuraja pe Călin Georgescu a fost ridicat de jandarmi și băgat în sediul Tribunalului București, după ce a forțat cordonul și a tras de gardurile instalate de Jandarmerie. Bărbatul a fost legitimat și cel mai probabil amendat, a transmis reporterul Gânul, prezent la fața locului.

Incident în fața Tribunalului București. Un susținător al lui Georgescu, ridicat de jandarmi

Susținătorii lui Călin Georgescu s-au prezentat în fața sediului DIICOT încă de ieri după-amiaza, de când fostul candidat la prezedențiale a fost adus pentru audieri. Într-un număr generos, fanii lui Georgescu l-au încurajat și au standat ”Georgescu este președinte!”, „Călin nevinovat, dosar fabricat!”, „Căline, Căline, poporul e cu tine!” sau „Și noi suntem Georgescu!”.

În această dimineață, protestul fanilor lui Georgescu s-a mutat în fața Tribunalului București, acolo unde susținătorii au așteptat încă de la primele ore ale dimineții ca acesta să sosească.

În jurul orei 16:00, Georgescu a părăsit Tribunalul București, fără cătușe și pus sub control judiciar pentru 60 de zile. Fanii fostului candidat la prezidențiale au fost entiziasmați la aflarea veștii că acesta nu va fi reținut pentru 30 de zile, iar unul dintre susținătorii a forțat cordonul și a tras de gardurile instalate de Jandarmerie, motiv pentru care a fost ridicat de jandarmi și băgat în sediul Tribunalului București. După ce a fost legitimat și amendat, bărbatul a fost eliberat, a dezvăluit reporterul Gândul, prezent la fața locului.

Călin Georgescu, pus sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile

Călin Georgescu a fost pus sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile. Procurorii DIICOT l-au adus marți, 22 septembrie, alături de omul de afaceri Ionel Rusen, în fața Tribunalului București, unde au cerut arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile.

Cei doi sunt cercetați pentru consituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Instanța a decis, în cazul amândurora, plasarea sub control judiciar, nu arestul preventiv, iar reprezentanții DIICOT au contestat decizia. Imediat cum au aflat anunțul, mai mulți susținători ai fostului candidat la Președinție, care au așteptat cu sufletul la gură decizia instanței, au izbucnit în lacrimi.