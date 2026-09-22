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Ce reguli trebuie să respecte Călin Georgescu în perioada controlului judiciar. Restricțiile impuse de instanță

Ruxandra Radulescu
Ce reguli trebuie să respecte Călin Georgescu în perioada controlului judiciar. Restricțiile impuse de instanță
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Călin Georgescu a fost plasat sub control judiciar pentru 60 zile, perioadă în care trebuie să respecte o serie de restricții. Printre regulile impuse de judecător, fostul candidat la prezidențiale nu are voi să ia legătura cu celelalte persoane implicate în dosar și nici să părăsească teritoriul României.

Călin Georgescu este cercetat sub măsură controlului judiciar, în perioada 22.09.2026–20.11.2026 inclusiv, în dosarul în care este acuzat de înșelătorie și grup infracțional organizat.

Pe durata controlului judiciar, fostul candidat la prezidențiale nu poate pleca de pe teritoriul României, fără aprobarea instanței și nici nu are voie să interacționeze, direct sau indirect, cu nicio persoană implicată în dosar, fie inculpat, martor, sau victimă.

Totodată, acesta trebuie să se prezinte la sediul de Poliție, pentru semnarea controlului judiciar, conform programului stabilit de magistrați.

„În dos. nr. 39502/3/2026, s-a respins propunerea DIICOT de luare a măsurii arestului preventiv și s-a dispus față de inculpații G.C. și R.I. măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, în perioada 22.09.2026–20.11.2026 inclusiv.

Pe durata măsurii, aceștia trebuie să se prezinte la organul de urmărire penală/judecător ori de câte ori sunt chemați, să informeze de îndată organul judiciar cu privire la schimbarea locuinței și să se prezinte la organul de poliție desemnat cu supravegherea, conform programului stabilit. Totodată, nu pot părăsi teritoriul României fără încuviințarea prealabilă a organului judiciar și nu se pot apropia ori comunica, direct sau indirect, cu ceilalți coinculpați, martorii, persoanele vătămate sau experții din cauz”, se arată în minuta instanței.

Călin Georgescu, plasat sub control judiciar. DIICOT va depune contestație

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, a fost pus sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

Procurorii DIICOT l-au adus marți, 22 septembrie, alături de omul de afaceri Ionel Rusen, în fața Tribunalului București, unde au cerut arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile. Cei doi sunt cercetați pentru constituirea de grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Instanța a decis, în cazul amândurora, plasarea sub control judiciar, nu arestul preventiv, iar reprezentanții DIICOT au contestat decizia. Imediat cum au aflat anunțul, mai mulți susținători ai fostului candidat la Președinție, care au așteptat cu sufletul la gură decizia instanței, au izbucnit în lacrimi.

Ce susține afaceristul care l-a acuzat pe Călin Georgescu

Ancheta a pornit de la plângerea omului de afaceri buzoian, Răzvan Leu, care susține că a pierdut 1,1 milioane de euro după ce i-ar fi fost promisă o finanțare externă de 6 milioane de euro.

Leu a afirmat că a avut „încredere deplină” în fostul candidat la alegerile prezidențiale și susține că banii depuși drept garanție nu i-au mai fost restituiți.

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